Soudu došla trpělivost. Navrhl zrušit Mezinárodní dětský kříž, který se zastal Babiše

Samozvané humanitární organizaci Mezinárodní dětský kříž, jež se loni v září ve sporu o syrské sirotky postavila za premiéra Andreje Babiše, hrozí zánik. Ani přes opakované výzvy soudu nedodala základní údaje do veřejného rejstříku, jak jí předepisuje zákon. Soud proto vyzval k řízení, na jehož konci má být likvidace dětského kříže. Organizace si také před časem vysloužila trestní oznámení od Finančního analytického útvaru.

"Předali jsme na příslušné oddělení soudu, aby soudce zvážil zrušení spolku s likvidací," potvrdila deníku Aktuálně.cz Markéta Puci, mluvčí Městského soudu v Praze, do jehož pravomoci v tomto ohledu organizace spadá. Soudce zatím o podnětu od kolegů nerozhodl.

Mezinárodní dětský kříž se prezentuje jako relevantní hráč na poli humanitární pomoci. V průběhu času se však ukázalo, že na něj v oboru nelze získat reference.

Organizace na sebe obrátila pozornost širší veřejnosti loni v září, když server Lidovky.cz publikoval výzvu prezidentky dětského kříže Taťjany Horákové. Podpořila premiéra Andreje Babiše ve sporu o možné přijetí 50 syrských dětí. Babiš se proti iniciativě europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL) důrazně ohradil. Výzva přišla serveru Lidovky.cz z Úřadu vlády. Když se ale nepodařilo doložit kredibilitu dětského kříže, server ji po dvou hodinách stáhl. Lidovky.cz spadají pod holding Agrofert, který Babiš vložil do svěřenského fondu.

Aktuální krok pražského městského soudu je vyústěním toho, že organizace ignoruje jeho výzvy. Dětský kříž coby právnická osoba nemá ve veřejném rejstříku spravovaném soudem uvedené všechny základní údaje, jako jsou třeba statutární orgány. Soud na ni proto už čtyřikrát apeloval, aby nedostatky zahladila. Naposledy ji k tomu vyzval letos v dubnu.

"Organizace na výzvu soudu nereagovala," podotkla mluvčí Puci. A popáté už se soud na dětský kříž obracet nebude.

Rejstříkové oddělení soudu se tak obrátilo na obchodní oddělení, kam agenda rušení právnických osob náleží. Kdy soudce rozhodne o zahájení řízení o zrušení a následné likvidaci organizace, není jasné. "V tuto chvíli mohu jen říct, že se tím bude zabývat," poznamenala mluvčí.

Řízení o zrušení spolku zpravidla končí jeho likvidací. V praxi to znamená, že pravomoc nad organizací převezme soudem určený likvidátor. "Likvidací se začnou podnikat praktické kroky k tomu, aby se vypořádal majetek spolku, jeho aktiva, jeho závazky a výsledkem je výmaz z veřejného rejstříku, čímž zanikne právnická osoba spolku," popsal pro Aktuálně.cz předseda ústeckého krajského soudu Luboš Dörfl, který se obdobnou agendou zabývá léta.

Nedatované stanovy, fiktivní sídla

V obecné rovině platí, že pokud po zrušeném spolku zbude movitý či nemovitý majetek, naloží se s ním podle jeho stanov. Převede se třeba na jinou organizaci s obdobným zaměřením. Případně se vloží do soudní úschovy. Následně by se čekalo, zda by se o zbylý majetek někdo přihlásil. Jak by se postupovalo v případě zániku Mezinárodního dětského kříže, nelze v tuto chvíli s jistotou říci.

Mezinárodní dětský kříž Organizace dodala své stanovy do obchodního rejstříku loni 7. prosince. Jsou nedatované, neuvádějí ani žádná jména. Podle dokumentu se přitom organizace v době vzniku stanov nazývala Helios - Mezinárodní humanitární organizace lékařů. Podle stanov je výkonným orgánem spolku výbor složený z jednoho předsedy a tří místopředsedů, nejvyšším orgánem je pak mezinárodní konference. "Sídlem organizace je Česká republika, odkud řídí 29 národních jednotek v různých zemích světa, své zahraniční mise v krizových regionech," uvádí v rejstříku organizace.

Ve svých stanovách sice určuje, že v případě zrušení se má jeho majetek postoupit podobné organizaci, stanovy jsou však nedatované. Není ani zřejmé, kdo je schválil. V rejstříku se objevily teprve loni v prosinci, tehdy už přitom měla mít za sebou organizace roky činnosti. Stanovy uvádí jiné sídlo, budovu patřící KSČM v Ústí nad Labem, než veřejný rejstřík. Podle něj sídlí dětský kříž v centrále komunistů v ulici Politických vězňů v Praze.

Na žádném z uvedených míst přitom nelze nikoho z organizace zastihnout. Dětský kříž nemá webové stránky, není možné na něj vyhledat spojení. Postrádá i datovou schránku, proto mu třeba soud nemohl doručit své výzvy. O podnětech jej informoval prostřednictvím úřední desky. Lze také jen hádat, zda má dětský kříž majetek. Organizaci podle výstupů z médií zastupuje coby prezidentka Taťjana Horáková, ale její identitu nelze doložit.

Trestní oznámení od cifršpionů

Pochybnosti posílil i nedávný krok Finančního analytického útvaru, o němž v květnu deník Aktuálně.cz informoval. Správní úřad pod kuratelou ministerstva financí, jehož úkolem je monitorovat podezřelé finanční toky a následně o nich informovat odpovědné orgány, na Mezinárodní dětský kříž podal trestní oznámení. Útvar má podezření, že dětský kříž mohl podvést své přispěvatele.

"Finanční prostředky, které byly na podporu této organizace darovány tuzemskými i zahraničními subjekty, skončily na účtech dalších osob. FAÚ podal trestní oznámení," uvádí výroční zpráva Finančního analytického útvaru (FAÚ) za rok 2018. "Prezidentkou této organizace je neznámá lékařka nezjištěné státní příslušnosti," uvedl k Horákové FAÚ v dokumentu.

Aktuálně.cz v reakci na zmíněný článek o postupu FAÚ přišel anonymní e-mail od člověka, který se prezentoval coby představitel dětského kříže. Doména mailu odkazovala na francouzský překlad názvu organizace. "Paní prezidentka je vážně nemocná. Nepodepisujeme z prostého důvodu - nechceme svá jména číst v neobjektivních a osočujících článcích," uvedl pisatel. Když se nyní Aktuálně.cz na tuto adresu obrátilo s dotazy, nikdo nereagoval.