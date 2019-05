Kam mizí peníze? Na dětský kříž, který se zastal Babiše, poslali analytici policii

Pochybná humanitární organizace Mezinárodní dětský kříž, která se loni zastala premiéra Andreje Babiše ve sporu o syrské sirotky, čelí trestnímu oznámení. Podal ho Finanční analytický útvar kvůli podezření, že organizace nelegálně nakládala s přijatými finančními dary. Server Aktuálně.cz navíc zjistil, že soud ji znovu vyzval k doložení základních údajů do veřejného rejstříku. V opačném případě hrozí dětskému kříži zrušení.

"Finanční prostředky, které byly na podporu této organizace darovány tuzemskými i zahraničními subjekty, skončily na účtech dalších osob. FAÚ podal trestní oznámení," uvádí výroční zpráva Finančního analytického útvaru (FAÚ) za rok 2018.

FAÚ je správním úřadem podléhajícím ministerstvu financí. Takzvaní cifršpioni fungují jako zpravodajská jednotka monitorující podezřelé finanční toky.

Na jaký konkrétní trestný čin má FAÚ podezření, není jasné. První muž útvaru nebyl sdílný. "K případům z důvodu zákonné povinnosti mlčenlivosti nemůže FAÚ sdělovat konkrétní informace," vysvětlil Aktuálně.cz ředitel útvaru Libor Kazda.

Cifršpioni ve výroční zprávě explicitně neuvádí ani to, na koho trestní oznámení míří. Z uvedených indicií je však evidentní, že terčem je právě Mezinárodní dětský kříž.

"Pomáhá raněným a opuštěným dětem v oblastech zasažených válkami, zajišťuje činnost mezinárodního týmu lékařů a přísun humanitární pomoci, jednala i s nejhoršími světovými diktátory o propuštění rukojmích. Toto je neúplný výčet činností jedné neziskové organizace, která již několik let o svých akcích informuje mezinárodní média. Prezidentkou této organizace je neznámá lékařka nezjištěné státní příslušnosti," píše FAÚ v dokumentu.

Do loňska neznámá organizace vstoupila do širšího veřejného povědomí v září, kdy server Lidovky.cz zveřejnil výzvu prezidentky Taťjany Horákové, v níž se v diskusi o přijetí 50 syrských dětí stavěla za premiéra Andreje Babiše. Předseda vlády nápad europoslankyně za KDU-ČSL Michaely Šojdrové ostře odmítl. Výzvu organizace zprostředkoval serveru Lidovky.cz Úřad vlády. Když se však záhy ukázalo, že věrohodnost této organizace nelze doložit, text po dvou hodinách server stáhl. Lidovky.cz spadají pod holding Agrofert, který Babiš vložil do svěřenského fondu.

Neexistující klinika ve vísce s 20 lidmi

Ačkoliv se Mezinárodní dětský kříž na poli humanitární pomoci prezentuje coby zavedený, aktivní a respektovaný, ukázalo se, že nikdo z oboru ho nezná. Stejně tak je nemožné zastihnout kohokoliv ze spolku na jeho uváděném sídle v ulici Politických vězňů, budovu vlastní KSČM. V minulosti pak organizace oficiálně sídlila v Ústí nad Labem v objektu, jenž rovněž náleží komunistické straně. Organizace nemá ani vlastní webové stránky.

Přestože FAÚ podrobnosti o možných deliktech Mezinárodního dětského kříže tají, lze si vytvořit ucelenou představu, o jaký typ trestné činnosti se může jednat. Organizace třeba roku 2015 přesvědčila prostřednictvím Plzeňského biskupství Vatikán, aby pro ni uvolnil zhruba 2,5 milionu korun na stavbu chirurgické kliniky pro dětské oběti válek. Zařízení mělo vyrůst v Zahořanech u Bystřice na Benešovsku.

Ve vísce přitom žijí jen zhruba dvě desítky lidí a na adrese, kde měla klinika vyrůst, stojí jedna z místních chalup. Žádné zdravotnické zařízení v obci nevzniklo. "Na zápraží je zaparkované kolečko, vedle plynový gril a na stěnách domu visí historické zemědělské nástroje. Nic nenaznačuje tomu, že by zde měly být ošetřovány zraněné a válkou traumatizované děti," napsal Deník N, jenž na podezřelý projekt upozornil.

Třetí výzva od soudu a dost?

Server Aktuálně.cz pak zjistil, že Městský soud v Praze minulý týden vyzval organizaci, aby na rejstříkové oddělení soudu dodala informace pro své řádné vedení v registraci. "Organizace byla vyzvána ke zjednání nápravy - doplnění údajů do veřejného rejstříku s tím, že byli upozorněni na možnost zrušení organizace a její likvidaci," sdělila Aktuálně.cz mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci.

Jde už o třetí výzvu, kterou soud vůči Mezinárodnímu dětskému kříži učinil. První pochází z října loňského roku, druhá od soudu vzešla v prosinci a zatím poslední 24. dubna. "Organizace nemá zapsány povinné údaje jako statutární orgány, způsob jednání, účel, případně předmět činnosti," upřesnila mluvčí Puci. V obchodním rejstříku lze v zásadě najít jen oficiální adresu jejího sídla a poměrně neurčité stanovy.

Ironií je, že soud nemůže výzvu spolku doručit. Mezinárodní dětský kříž nemá datovou schránku, není možné se s ním spojit ani jinou elektronickou cestou. Soud tak podnět zveřejnil jen na své úřední desce. Zda na něj bude organizace reagovat, se lze zatím jen dohadovat. Stejně tak není jisté, zda soud v případě nezdaru i poslední výzvy začne jednat a podnikne kroky vedoucí ke zrušení organizace, případně kdy by takové řešení mohl zvolit.

Mezinárodní dětský kříž Organizace dodala své stanovy do obchodního rejstříku loni 7. prosince. Jsou nedatované, neuvádějí ani žádná jména. Podle dokumentu se přitom organizace v době vzniku stanov nazývala Helios - Mezinárodní humanitární organizace lékařů. Podle stanov je výkonným orgánem spolku výbor složený z jednoho předsedy a tří místopředsedů, nejvyšším orgánem je pak mezinárodní konference. "Sídlem organizace je Česká republika, odkud řídí 29 národních jednotek v různých zemích světa, své zahraniční mise v krizových regionech," uvádí v rejstříku organizace.

"Obchodní rejstřík pouze činí úkony k odstranění závadného stavu předmětného zápisu ve veřejných rejstřících. Pokud dotčená společnost nezjedná nápravu závadného stavu zápisu, věc se deleguje soudci příslušnému v obchodním úseku civilní agendy Městského soudu v Praze," vysvětlila Puci s tím, že je pak pouze na příslušném soudci, zda jsou chybějící údaje natolik zásadní skutečností, aby organizaci zrušil.

Proč nyní není možné ani předjímat případné zahájení řízení o zrušení Mezinárodního dětského kříže, vysvětluje mluvčí následovně. "Podněty ze strany rejstříkového soudu jsou předkládány průběžně podle rozvrhu práce a v počtu určeném příslušným soudcem dle rozpracovanosti senátu. Není možné určit, kdy a zda vůbec bude řízení zahájeno," upozorňuje. "U organizace, která je předmětem dotazu, však není postaveno najisto, že nemá statutární orgány, pouze je nemá zapsané, a že je skutečně dán důvod pro zrušení," dodala.