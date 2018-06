Soud ve Štrasburku rozhodne příští týden v případu Čecha zabitého v Londýně

Žádost o zpochybnění rozsudku britského soudu, který zprostil Raymonda Sculleyho obžaloby ze zabití i z vraždy, podala loni na podzim sestra oběti.

Štrasburk - Evropský soud pro lidská práva zveřejní příští čtvrtek 5. července své rozhodnutí v kauze českého občana Zdeňka Makara zabitého v Londýně v září 2016. Soud se sídlem ve Štrasburku o tom informoval v tiskové zprávě.

Žádost o zpochybnění rozsudku britského soudu, který v souvislosti s Makarovou smrtí zprostil Raymonda Sculleyho obžaloby ze zabití i z vraždy, podala loni na podzim sestra oběti.

Čech, který žil v Británii několik let, zemřel poté, co na něj po hádce zaútočil tehdy devětadvacetiletý Raymond Sculley. Podle záběrů z bezpečnostní kamery útočník svou oběť udeřil řetězem s bezpečnostním zámkem na kolo a zasadil jí několik ran do hlavy. Makar podle pitvy zemřel v důsledku silného krvácení.

Pachatel se u soudu hájil tím, že jednal v sebeobraně. Britská porota ho počátkem loňského dubna neuznala vinným ani z vraždy, ani z neúmyslného zabití. Proti rozsudku protestovala Makarova rodina i česká vláda.

Sestra zabitého muže Adéla Makarová podala loni na podzim u štrasburského soudu žádost o zpochybnění rozhodnutí britského soudu. V samotném britském soudním systému nebylo možné verdikt zvrátit.