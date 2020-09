Neurolog gynekologicky vyšetřil pacientky, jednu dráždil vibrátorem. Dostal podmínku

Soud ve čtvrtek potrestal půlroční podmínkou za sexuální nátlak pražského neurologa Martina Tomáška, který provedl gynekologická vyšetření čtyřem svým epileptickým pacientkám. Soudkyně uvedla, že muž je dobrým člověkem a vynikajícím lékařem s výbornou myšlenkou, kterou ale realizoval nešťastným způsobem. Verdikt není pravomocný.

Lékař z motolské nemocnice čelil obžalobě ze znásilnění, které popíral. Expert na epilepsii u soudu připustil, že jednu z žen dráždil vibrátorem a třem provedl vaginální vyšetření, k čemuž podle obžaloby neměl důvod ani příslušné oprávnění. Své počínání vysvětloval tak, že prováděl vědecký výzkum. Vypověděl, že chtěl pacientkám pomoci a že takto vyšetřil několik desítek žen, přičemž všechny s tím souhlasily.

Každá ze čtyř pacientek zmíněných v obžalobě po lékaři žádala přes milion korun za způsobenou nemajetkovou újmu. Soud ve čtvrtek jedné z nich přiznal 100 000 korun, další 90 000 a zbylým dvěma po 60 000 Kč za takzvané ztížení společenského uplatnění. Dalších zhruba 25 000 Kč náleží každé z žen jako bolestné. Se zbytkem nároků je soudkyně Monika Křikavová odkázala do občanskoprávního řízení.

Tomášek i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, zda se odvolají. Je tedy možné, že případem se bude zabývat ještě Vrchní soud v Praze.

"Zkoumal jsem, zda lék na epilepsii způsobuje cysty"

Podle rozsudku se lékař dopouštěl trestné činnosti v rozmezí října 2013 a července 2015, a to v motolském centru pro epilepsii. Třem pacientkám provedl ve svém lékařském pokoji gynekologické vyšetření pohmatem v pochvě. Dvěma řekl, že tak zjišťuje, jestli nemají cysty. Třetí sdělil, že zkoumá, zda nemá srůsty po laparoskopickém odstranění vejcovodu.

Tomášek u soudu vysvětlil, že lék na epilepsii může způsobovat cysty, které vedou k dalším problémům, například neplodnosti nebo poruchám menstruace. Uvedl, že vyšetření bylo pouze orientační, a že pokud získal jakékoliv podezření, posílal pacientky ke gynekologovi.

Dráždění nahé pacientky vibrátorem zdůvodnil lékař tím, že prováděl předběžný výzkum ohledně toho, jaký vliv má sexuální vzrušení epileptických pacientů na EEG. Uvedl, že 30 až 80 procent epileptiků trpí různými sexuálními dysfunkcemi.

Ženy trpí posttraumatickou stresovou poruchou

Tomášek přiznal jako chybu, že v dané části svého výzkumu nepodal žádost etické komisi. Řekl, že si plně neuvědomil důsledky svého jednání a že je mu čtveřice pacientek líto.

Podle znaleckého posudku ženy trpí posttraumatickou stresovou poruchou. U jejich vyšetření nebyla přítomna zdravotní sestra a lékař vyšetření nezanesl do zdravotnické dokumentace. Soudu to vysvětlil tím, že databáze je přístupná všem zaměstnancům, a proto do ní nechtěl zadávat citlivé detaily.

Justice muže původně potrestala za poškození cizích práv, a to desetiměsíčním podmíněným trestem. Nesouhlasil s tím však nejvyšší státní zástupce, který se dovolal a dosáhl nového projednání případu.

