Soud nařídil revizní posudek na Dahlgrenovu příčetnost. Mohl by skončit v psychiatrické léčebně

před 51 minutami

Odvolací Vrchní soud v Olomouci nařídil revizní psychiatrický posudek na příčetnost Kevina Dahlgrena, kterému brněnský soud uložil doživotí za vraždu jeho čtyř příbuzných v Brně. Informovala o tom Mladá fronta Dnes. Podle předchozích posudků netrpěl Dahlgren v době činu žádnou psychickou poruchou, a tudíž byl zodpovědný za své jednání. Nový posudek by však mohl trest zvrátit a Američan by mohl v krajním případě při uznání nepříčetnosti skončit i v psychiatrické léčebně namísto zabezpečovací detence. Už brněnský soud se zabýval tím, zda byl Dahlgren v době vražd příčetný. Jeho advokát poukazoval na to, že je jeho klient psychicky nemocný, což potvrdili i lékaři v USA po jeho zadržení.

autor: ČTK