Sobotka: Země, které neplatí eurem, by mohly být na jednání ministrů financí EU jen pozorovateli

před 17 minutami

Premiér Bohuslav Sobotka navrhl, že země, které nejsou součástí eurozóny by při evropských jednání ministrů financí měli pouze status pozorovatele. Podle něj by to podpořilo vzájemnou důvěru mezi oběma skupinami států. Při proslovu před velvyslanci Sobotka také zdůraznil, že v Evropské unii Česko dlouhodobě akcentuje její další rozšiřování.

Doporučujeme

Praha - Země, které neplatí eurem, by mohly mít pozorovatelský status při jednáních ministrů financí eurozóny, navrhuje Česko. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) by to podpořilo vzájemnou důvěru mezi oběma skupinami států a zabránilo tomu, aby mezi nimi vznikly příkopy. Předseda vlády to řekl na úvod dnešního zahájení týdenní porady českých velvyslanců v pražském Černínském paláci. Žádné kvóty ani euro, zrušení EET a snížení daní. ODS má 12 podmínek, jinak do vlády nevstoupí číst článek Sobotka velvyslancům řekl, že je zřejmé, že eurozóna bude v pohybu. "Že Francie či Německo budou usilovat o větší integraci, posílenou spolupráci eurozóny v celé řadě oblastí," uvedl premiér. Česko proto musí diskusi pozorně sledovat a nesmí dopustit, aby v eurozóně vznikala rozhodnutí, která na něj budou mít dopad, zatímco je země nebude mít možnost ovlivnit, dodal. Důvěru a soudržnost všech členů EU by mohl podpořit pozorovatelský status zemí stojících mimo skupinu států platících společnou měnou. "ČR přišla s touto myšlenkou. Status by mohly mít země, které eurem neplatí, na jednáních zemí eurozóny. Uvidíme, jestli návrh získá širší podporu," řekl Sobotka. Sobotka úvahy o zavedení pozorovatelského statusu Česka potvrdil už minulý týden. Řekl, že návrh považuje za dobrý nápad. Umožnil by podle něj to, aby se stát bez jednotné evropské měny mohl účastnit debat o budoucím směřování eurozóny. S možným pozorovatelským statusem ČR počítá schválená vládní rámcová pozice k prohlubování hospodářské a měnové unie. Finální rozhodnutí o podání žádosti nicméně zatím vláda neučinila, uvedl před týdnem Sobotka. V diskusi o směřování EU se podle Sobotky daří prosazovat jedno z klíčových témat ČR, kterým je posilování bezpečnosti. Horší situace je podle něj v oblasti další priority, kterou je sbližování životní úrovně v EU. Za důležitou považuje současnou diskusi o vysílání pracovníků. "Jestli nebudeme schopni (v rámci EU) včas dosáhnout dohody, hrozí, že se některé státy budou snažit to vyřešit po svém," varoval. Za důležité označil i udržení role evropských strukturálních fondů při sbližování životní úrovně. Při proslovu před velvyslanci Sobotka také zdůraznil, že v Evropské unii Česko dlouhodobě akcentuje její další rozšiřování. Přijímání nových členů podle něj ČR musí obhajovat i v době, kdy unie absolvuje diskusi o své budoucnosti a nadšení k rozšiřování klesá.

Související