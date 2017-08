Žádné kvóty ani euro, zrušení EET a snížení daní. ODS má 12 podmínek, jinak do vlády nevstoupí

před 58 minutami

Občanská demokratická strana představila Vyšehradskou deklaraci. Je to 12 podmínek, které si klade pro případný vstup do vlády. Patří mezi ně například snížení daní, odmítnutí uprchlických kvót i eura, zrušení EET či omezení byrokratické zátěže. Pokud na tyto podmínky případní koaliční partneři nepřistoupí, ODS s nimi do vlády nevstoupí, oznámil předseda strany Petr Fiala.

Praha - ODS ve čtvrtek představila 12 podmínek pro svůj vstup do vlády po podzimních volbách. Strana mimo jiné bude požadovat snížení daní, zrušení elektronické evidence tržeb (EET), odmítnutí povinných kvót na přijímání migrantů nebo zvyšování výdajů na obranu. Předseda ODS Petr Fiala při představení takzvané Vyšehradské deklarace upozornil, že pokud případní koaliční partneři na podmínky strany nepřistoupí, nemohou počítat s účastí ODS v kabinetu. ODS v daňové oblasti požaduje snížení daní pro zaměstnance, snížení odvodů sociálního pojištění pro živnostníky, zdvojnásobení výdajových paušálů pro živnostníky či zavedení paušální daně pro neplátce DPH. Rovněž by se podle strany měla zrušit EET a mělo by se zjednodušit daňové přiznání. Občanští demokraté dále požadují omezení byrokratické zátěže a zjednodušení kontaktu občanů se státní správou. Vláda by podle nich měla snížit národní dotace firmám a zrušit investiční pobídky, finanční prioritou by se mělo stát školství. Svoboda podle ODS: Pistole pod kabátem, cigáro na rtu a boj proti zvůli Bruselu číst článek V zahraniční politice chce strana odmítnutí povinných uprchlických kvót i odmítnutí povinného závazku přijmout společnou evropskou měnu, který Česko přijalo při vstupu do Evropské unie v roce 2004. Vláda by také měla do šesti let zvýšit výdaje na obranu na dvě procenta HDP, jak se Česko zavázalo v Severoatlantické alianci. Jako přirozené partnery pro prosazení priorit ODS vidí Fiala pravostředové politické strany. O tom, s kým by strana spojenectví uzavřela, ale konkrétně hovořit nechtěl. Podle něj je důležitější než debata o tom, kdo s kým bude vládnout, diskuse o politických prioritách pro Česko a o jejich dopadech na občany.

