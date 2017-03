Sobotka se opřel do Babiše: Není nutné dělat ze státu firmu, kde budou lidé lopatkami ve velkém kole

před 17 minutami

Bohuslav Sobotka na sjezdu sociálních demokratů kritizoval svého koaličního partnera a místopředsedu vlády Andreje Babiše. Podle Sobotky stát nelze vést jako firmu a dělat z lidí "lopatky ve velkém kole". Zdůraznil priority ČSSD, kterými jsou především pravidelné zvyšování penzí, investice do nemocnic, zachování rozsahu spoluúčasti pacientů, vyšší platy učitelům či podpora podnikům a rodinám.

Brno - Silná ČSSD udrží v ČR svobodu, opřel se na brněnském sjezdu sociální demokracie premiér Bohuslav Sobotka do koaličního hnutí ANO. V úvodním proslovu před více než sedmi sty delegáty poznamenal, že v oblasti svobod cítí nepříjemné utahování šroubů. Není to v poslední době první slovní přestřelka mezi Sobotkou a Babišem.

Lidé nemohou být lopatkami ve velkém kole, připomenul slova z nedávného sněmu ANO, který znovu zvolil do čela hnutí vicepremiéra Andreje Babiše.

"Abychom řešili problémy naší země, není nutné podvolovat se vládě silné ruky, není nutné z našeho státu dělat firmu, kde budou lidé jenom lopatkami ve velkém kole," uvedl s tím, že svobodu a demokracii nelze oslabovat.

Sociální demokracie bude podle něj dbát a pečovat o právní stát a svobodu slova. "Je pro nás naprosto nepřijatelný jakýkoli přechod k autoritářskému režimu, třeba v podobě soustředění veškeré moci do rukou jednoho člověka, který bude rozhodovat o všech a o všem," konstatoval v narážce na Babiše, kterého sice po celou dobu projevu nejmenoval, ale kritika byla dostatečně konkrétní.

Připomenul ochranu svobody médií a také návrh hnutí ANO na snížení počtu zákonodárců. "Parlament můžeme populisticky oslabovat, ale výsledkem bude slabá demokracie," uvedl s tím, že v takovém případě "dříve či později dojde k omezování svobody občanů", kterých se pak parlament nezastane. "Nic takového se nestane, jsem si jist, že svobodnou společnost tu udržíme," uzavřel s výzvou vítězné cesty k říjnovým volbám.

Stáří nesmí být symbolem chudoby

ČSSD by podle něj do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny měla jít i s příslibem pravidelného zvyšování penzí, investic do nemocnic, zachování rozsahu spoluúčasti pacientů, vyšších platů učitelům či podpory podnikům a rodinám.

Sobotka se ohradil vůči zvyšování spoluúčasti ve zdravotnictví, odsoudil populisty využívající obav ve společnosti a zdůraznil, že ČSSD chce změnit daňový systém.

Lidé podle něj doplácejí vysoké poplatky na léky. "My si nepřejeme, aby se jejich spoluúčast zvyšovala," zdůraznil. Za důležité označil investice do veřejných nemocnic. "Nechceme také žádnou privatizaci státních a krajských nemocnic a žádnou privatizaci zdravotních pojišťoven. Pokud má stát garantovat občanovi kvalitní zdravotní péči, nesmí si nechat zdravotnictví zprivatizovat a rozebrat pod rukama," upozornil premiér.

Upozornil, že se Češi obávají propadu životní úrovně v důchodovém věku.

"Stáří nesmí být symbolem chudoby a mezi lidmi v předdůchodovém věku nesmí být obava, že se do chudoby propadnou," řekl Sobotka. Podle něj stát musí zaručit důstojnou valorizaci důchodů.

"Začali jsme v parlamentu pracovat na tom, že chceme valorizovat důchody alespoň o 50 procent růstu mezd," uvedl.

"Čím větší je strach mezi lidmi, tím lépe pro ně, populisté se nemusí obtěžovat tím, že by nabízeli skutečné recepty, řešení," také prohlásil. Zdůraznil, že sociální demokracie musí srozumitelně reagovat programem a vlastním plánem, aby bylo Česko konkurenceschopné i za 20 let.

autor: ČTK