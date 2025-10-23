Lanovka na Sněžku stojí. Krkonoše zasáhl orkán, rychlost větru překonala 123 km/h

Horní úsek lanovky na Sněžku kvůli větru nejede, dolní z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Lanovka může jet do rychlosti větru 60 km/h, situace se může změnit, aktuální informace o provozu jsou na webu. Lanovka je v denním provozu v závislosti na počasí od 8:00 do 18:00. Ostatní lanovky ve východních Krkonoších to neovlivnilo, protože jsou stejně mimo provoz. Ve SkiResortu Černá hora - Pec jsou až do víkendu lanovky v pravidelné odstávce kvůli údržbě.
Z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vyplývá, že od čtvrtka bude hodně foukat i v nížinách. Ve čtvrtek mohou nárazy větru být přechodně až 70 km/h, od pátku do neděle pak okolo 55 km/h. Silný vítr souvisí s přechodem studené fronty přes Česko k východu, po které se ochladí.
Okolo 13:00 bylo na Sněžce šest stupňů nad nulou, oblačno, ale pocitová teplota vlivem silného větru klesala pod nulu. U nedaleké hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno šest stupňů nad nulou, mlha a vítr dosahoval v nárazech rychlosti přes 50 km/h, uvedla na webu Horská služba Krkonoše.
Vítr o síle orkánu není pro Sněžku ničím výjimečným, takové intenzity tam dosahuje několikrát do roka. Sněžka s nadmořskou výškou 1603 metrů má tvar trojbokého jehlanu, ční nad krkonošské hřebeny, proto je klima navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v Krkonoších. Na Sněžce jsou extrémní klimatické podmínky.
V Královéhradeckém kraji má být ve čtvrtek zataženo až oblačno, odpoledne od západu postupně s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty budou 14 až 17 stupňů, na horách do 12 stupňů Celsia. Vítr bude zesilovat, přičemž pozdě večer budou nárazy ustávat a vítr slábnout. V pátek bude chladněji s teplotami do 11 stupňů a zataženou oblohou. Mohou se vyskytnout přeháňky, zvláště na horách, kde ve výškách nad 1000 metrů může i sněžit. Vítr by měl v nárazech dosahovat rychlosti 55 km/h, později odpoledne by měl slábnout.
Podobné počasí předpovídají meteorologové i pro začátek příštího týdne. V pondělí ještě bude větrno s přeháňkami. Déšť se většině území vyskytne i v úterý, srážky a vítr ale už budou ustávat a mělo by se vyjasnit.