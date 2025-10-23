Domácí

Lanovka na Sněžku stojí. Krkonoše zasáhl orkán, rychlost větru překonala 123 km/h

před 2 hodinami
Sněžku ve čtvrtek zasáhl vítr o síle orkánu. Podle měřicí stanice na poštovně Anežka na vrcholu hory dnes po 13:00 dosáhl vítr v nárazu rychlosti přes 123 kilometru v hodině, což je nad hranicí orkánu, která je 117,7 km/h. Vyplývá to z informací na webu poštovny. Podle meteorologů má vítr v Česku ještě sílit.
Horní úsek lanovky na Sněžku kvůli větru nejede, dolní z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Lanovka může jet do rychlosti větru 60 km/h, situace se může změnit, aktuální informace o provozu jsou na webu. Lanovka je v denním provozu v závislosti na počasí od 8:00 do 18:00. Ostatní lanovky ve východních Krkonoších to neovlivnilo, protože jsou stejně mimo provoz. Ve SkiResortu Černá hora - Pec jsou až do víkendu lanovky v pravidelné odstávce kvůli údržbě.

Z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vyplývá, že od čtvrtka bude hodně foukat i v nížinách. Ve čtvrtek mohou nárazy větru být přechodně až 70 km/h, od pátku do neděle pak okolo 55 km/h. Silný vítr souvisí s přechodem studené fronty přes Česko k východu, po které se ochladí.

