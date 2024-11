Sněžit bude i v nížinách, na horách během týdne napadnou desítky centimetrů

V tomto týdnu bude sněžit i v nížinách, na horách v Čechách by do víkendu mohlo napadnou i několik desítek centimetrů sněhu. Od úterý začne v západní polovině země silně foukat, což i přes den může snížit pocitovou teplotu až pod nulu. V noci bude mrznout. V neděli se zase oteplí, a zimní ráz počasí tak prozatím skončí, uvádí Český hydrometeorologický ústav.

Meteorologové očekávají tento týden proměnlivé a dynamické počasí. "Dočkáme se silného větru, sněžení - a to i v nížinách - a druhá polovina pracovního týdne bude již typicky zimní. Na hřebenech hor v Čechách by do víkendu mohlo napadnout i několik desítek centimetrů nového sněhu. Vyloučena není ani epizoda s plošnějším sněžením na prahu víkendu, během kterého se ale opět oteplí," informovali.

Srážek bude podle nich hodně hlavně v Čechách už v pondělí ráno a dopoledne. Hranice sněžení klesne až na hranici kolem 500 metrů nad mořem. Odpoledne srážky od severozápadu ustanou a hlavně v severní polovině země se ukáže i slunce, sníh mimo hřebeny hor odtaje. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od dvou do šesti stupňů Celsia, na jihu Moravy teploměr ukáže i devět stupňů.

V úterý ráno se rozfouká vítr, který dosáhne v nárazech rychlosti přes 70 kilometrů v hodině, na horách až kolem 90 kilometrů za hodinu. Úterý bude společně s nedělí patrně nejteplejším dnem týdne, denní maxima se výjimečně dostanou až k deseti stupňům. Místy bude pršet, ve vyšších polohách bude padat déšť se sněhem nebo sněžit. V Čechách se večer objeví srážky smíšené nebo sněhové i v polohách nad 400 metrů nad mořem.

Během noci na středu přejde od západu výrazná studená fronta spojená s tlakovou níží. "Během noci se rychle ochladí a vítr v Čechách při přechodu fronty ještě zesílí. Hranice sněžení se postupně sníží až do nejnižších poloh, i když na Moravě a ve Slezsku bude hranice během středečního dne kolem 600 metrů nad mořem," uvedli meteorologové.

Teplota kolem nuly

Ve středu odpoledne bude podle nich už celá země v chladném, původně arktickém vzduchu. Přes den se teploty dostanou nanejvýš jen dva až tři stupně nad nulu, na Moravě a ve Slezsku ještě mohou vystoupat na šest stupňů. Postupně se objeví sněhové přeháňky.

"Foukat bude i nadále a s ohledem na ochlazení počítejte s velmi nízkou pocitovou teplotou, která se bude pohybovat pod nulou. Stejný bude v tomto ohledu i čtvrtek. Na hřebenech hor bude dokonce pocitově v těchto dnech odpoledne kvůli silnému větru i pod minus deseti stupni Celsia," upozornil ústav.

Do víkendu v Česku vydrží zimní počasí, teploty přes den budou většinou kolem dvou nebo tří stupňů nad nulou. Sněžit bude hlavně na horách, ale sněhové přeháňky se mohou vyskytnout i v nížinách. Vítr se utiší s největší pravděpodobností až v pátek. Meteorologové nevylučují to, že před víkendem může výrazně sněžit i na větší části území, předpověď ale budou ještě v příštích dnech upřesňovat.

Oteplit se má během víkendu, kdy se opět rozfouká vítr a přidají se srážky, které budou zpočátku sněhové, ale rychle přejdou ve všech polohách do deště. Objevit se mohou i srážky mrznoucí. Sobota bude ještě chladná s denními teplotami od minus jednoho do plus čtyř stupňů, od neděle se začne oteplovat a v pondělí už může být na některých místech až 13 stupňů Celsia. "Epizoda chladnějšího počasí tak příštím víkendem skončí," dodali meteorologové.