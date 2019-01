Nejsem vrah, řekl před soudem Slovák obviněný z přípravy teroristického útoku v Česku

Slovák Dominik Kobulnický viněný z přípravy teroristického útoku v Česku plánoval před třemi lety teroristický čin ve slovenském Prešově. Chtěl na autobusovém nádraží nechat vybuchnout tlakový hrnec naplněný kovovými částicemi, řekl u pražského městského soudu. Později ale své radikální názory získané z videí takzvaného Islámského státu přehodnotil, seznámil se blíže s islámskou vírou. Obžalobu z přípravy útoku v Praze, za kterou mu hrozí až patnáctiletý trest vězení, odmítá.

Kriminalisté na konci roku 2017 nalezli v pražském bytě pětadvacetiletého muže chemikálie k výrobě výbušnin a návodná videa. Doma měl chemické látky i časovače. Vysoce hořlavé a výbušné látky pak skladoval v panelovém domě. Podle státního zástupce Martina Bílého tím ohrožoval zdraví a život ostatních obyvatel.

"Chtěl jsem udělat něco velkého"

"Nejsem vrah ani sebevrah, a to obvinění mě hluboce uráží," uvedl Kobulnický. Výbušniny chtěl odpálit na Silvestra, časovače měl doma z roku 2015, kdy plánoval výbuch v Prešově, vypověděl. Mladík řekl, že měl postup, jak vytvořit bombu, nastudovaný z internetu. "Tlakové hrnce používají povstalci, je to běžné," prohlásil. Pomocí kovových částí pak chtěl zajistit vyšší ztráty na životech. "Chtěl jsem udělat něco velkého," řekl soudu.

Později ale poznal v Hradci Králové muslimy, kteří byli umírnění a s extremismem nesouhlasili. Zjistil proto, že islám není násilné učení, řekl před soudem. Dříve znal islám pouze z videí na internetu, ke kterým se dostal už na základní škole. Oslovily ho hlavně bojové scény. Byl introvertní, měl problémy ve škole. V současné době svoje tehdejší chování odsuzuje, dodal.

Pod vlivem radikálních islamistů uřízl kočce hlavu

Mladík je vedle přípravy teroristického útoku obžalovaný také z propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, konkrétně takzvaného Islámského státu a Kavkazského emirátu. Na facebookovém profilu umístil symboly obou organizací, nosil také oblečení džihádistů. "Mrzí mě, jak jsem se prezentoval," uvedl k tomu Kobulnický. Neměl prý v úmyslu šířit násilí ani porušovat zákon. "Chci žít v klidu v ČR," prohlásil.

Soudkyně Silvie Slepičková se při jednání ptala Kobulnického také na jeho vztah k bývalému pražskému imámovi Sameru Shehadehovi, který čelí obvinění z podpory terorismu. Mladík uvedl, že mu Shehadeh vysvětloval modlení a učil ho. Odmítl podezření policie a tajných služeb, podle kterých se bývalý pražský imám radikalizoval. Podle Kobulnického Shehadeh naopak radikální islám odsuzoval.

Slovák také uvedl, že věděl o plánech Shehadeha opustit Česko. "Řekl mi, že odjíždí kvůli dětem a jejich škole," uvedl. Shehadeh opustil ČR v roce 2017, loni byl dopaden v Jordánsku a převezen zpět do Česka. Z podpory terorismu byl obviněn poté, co jeho bratr a švagrová vycestovali do Sýrie, kde se účastnili bojů v sesterské teroristické organizaci al-Káidy. Imám jim podle obvinění pomáhal.

Koubnický zejména odpovídal na otázky soudkyně. Mimo jiné prohlásil, že by dříve jel bojovat za takzvaný Islámský stát, pokud by ho někdo oslovil. Vysvětloval také, jak uřízl kočce hlavu po vzoru poprav zajatců radikální organizace. Soudkyně se pak pozastavila nad tím, proč u něj policie nalezla fotografie vnitřního zázemí a zařízení pobočky Mc'Donalds, ve které pracoval.

V úterý by měl dotazy pokládat státní zástupce, advokátka obžalovaného a znalkyně Ludmila Čírtková, která se specializuje na obor forenzní psychologie.