Šlechtová pózovala se zbraní na dětském dnu, mířila do objektivu. Je to proti zásadám, říká střelec

Prezident Miloš Zeman, ministr vnitra Milan Chovanec, poslankyně Jana Černochová a nově i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se v poslední době nechali vyfotit nebo natočit se zbraní v ruce. Šlechtová na svém facebookovém účtu zveřejnila fotku z dětského dne, kde dlouhou zbraní míří do objektivu fotografa. Tím však porušuje bezpečnostní zásady. U ministryně navíc není zřejmé, co fotografií chtěla sdělit. Zbraně ani téma bezpečnosti do její agendy totiž nespadají.

Praha - Zvláště v předvolební kampani politici zveřejňují na sociálních sítích fotky a videa, které mají ukázat, že nejsou jenom strojenými představiteli státu. Nechávají se tak fotit v různých situacích, které je mají "zlidštit". Někteří však k oslovení voličů využívají současnou bezpečnostní situaci a na fotografiích pózují se zbraněmi.

Naposledy takovou fotku na svém Facebooku zveřejnila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která se za přítomnosti policie nechala vyfotit na dětském dni, jak dlouhou zbraní míří na objektiv fotoaparátu.

Ministryně pro místní rozvoj, do jejíž agendy zbraně ani bezpečnost nespadají, však nevysvětlila, co chtěla fotografií sdělit. "To vážně nemáte o čem jiném psát? Je okurková sezóna, že se zajímáte o mou fotku na Facebooku ze dne dětí?" odepsala na dotaz Aktuálně.cz Šlechtová.

Podle Karla Komínka z Institutu politického marketingu přitom nebývá obvyklé, aby se čeští politici nechávali fotit se zbraní v ruce. Podobné fotky mu ale dávají smysl u politiků, kteří se věnují bezpečnostní problematice. "Má to význam u některých politiků, kteří se snaží razit téma bezpečnosti třeba i v návaznosti na imigraci. Dovedu si představit, že by něco podobného udělal třeba Tomio Okamura," domnívá se odborník.

"Ministryně Šlechtová je známá jako žena, která se jen tak něčeho nezalekne a rozhodně si nebuduje image distingované křehké dámy. Fotka se samopalem do toho zapadá," snaží se fotografii vysvětlit Komínek.

Karla Šlechtová navíc míří na objektiv fotografa, čímž porušuje bezpečnostní zásady manipulace se zbraní. "Zásada číslo jedna je, že zbraní nikdy nemířím na živou osobu, když to není nutné. Já ani lidem v tréninku nedovoluji mířit zbraněmi na sebe," říká bývalý velitel Útvaru speciálních operací vojenské policie Lumír Němec, který se nyní specializuje na výcvik vojenské taktiky.

Šlechtová ale není jedinou političkou, která se nechala takto vyfotit. První dáma Ivana Zemanová je známá jako fanoušek zbraní a několikrát se objevila na fotkách ze střelnice. Stejně jako její muž Miloš Zeman. Pozornost vzbudilo i video ministra vnitra Milana Chovance, na kterém se zbraní v ruce obhajoval svůj úmysl navrhnout zákon, který by právo držet zbraň vepsal do ústavy.

Zatímco u fotky Karly Šlechtové není jasné, co tím chtěla vyjádřit, video ministra vnitra svůj účel splnilo, i když mohlo vzbuzovat rozpaky. "Díky tomu, jak málo je toto téma součástí české politické debaty, je to něco, co může šokovat. Ale to byl pravděpodobně záměr celého videa, které ministru Chovancovi zajistilo za velmi malou částku dobré mediální pokrytí a tím zviditelnění jeho i tématu omezování zbraní. Z tohoto pohledu to byl chytrý tah," říká expert na marketing Komínek.

Jiná kultura však panuje například za oceánem. Ve Spojených státech jsou zbraně běžnou součástí mediální kampaně politiků. Zejména v souvislosti s debatami o zachování či zrušení druhého dodatku ústavy, který zakazuje omezování občanů v držení zbraní. Současný missourský guvernér Eric Greitens v jednom z klipů dokonce vystřílel z těžkého kulometu celý zásobník.