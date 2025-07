Školy, jak je známe, končí. V sázce je celý demokratický systém, upozorňuje Kartous

Pod tlakem AI se mění pohled na to, co se má dít se vzdělávacím systémem, tvrdí prorektor Vysoké školy ekonomie a managementu Bohumil Kartous. Legitimita škol stojí na tom, že v základních oblastech - jako je matematika, rodný jazyk nebo angličtina – připravují děti na to, aby prošly systémem. Nové technologie ale umožní vzdělávání na jiné úrovni, než jsou schopny současné školy poskytnout.

31:26 Spotlight Aktuálně.cz - Bohumil Kartous | Video: Tým Spotlight