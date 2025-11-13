Domácí

Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost, v resortu chybí peníze na konec roku

před 2 hodinami
Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Ministerstvo školství nedostalo 3,7 miliardy korun na dofinancování regionálního školství na listopad a prosinec, uvedly. Peníze v resortu chybí v souvislosti s převodem financování nepedagogických pracovníků, tedy školníků, uklízeček, na obce a kraje, řekl na briefingu šéf školských odborů František Dobšík.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

Nepedagogy mají obce a kraje začít platit od roku 2026, původně vláda chtěla převést financování těchto pracovníků ve školách od letošního září.

Ministerstvo v úterý na sociální síti X uvedlo, že obavy nejsou namístě, školy podle něj obdrží finance včas a v plné výši. Rozpočtové opatření má vláda schválit 19. listopadu, uvedl úřad.

Podle Dobšíka je potřeba, aby problém vláda vyřešila. Stávková pohotovost bude podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlové trvat do doby, než školy peníze dostanou. 

Odbory jsou podle Dobšíka ujišťovány, že peníze budou doplněny. "My potřebujeme, aby to bylo doladěno příští týden. Aby ten problém, který s tím financováním tady je a evidentně existuje, vláda vyřešila. Proto jsme se rozhodli, že na podporu toho jejich rozhodování vyhlásíme stávkovou pohotovost," řekl Dobšík.

"Obavy nejsou namístě"

"My už tomu nevěříme. Uvidíme, jak to opravdu doputuje do těch škol, aby ta nervozita takzvaně odpadla," řekla Seidlová. Nemůže vyloučit, že se přistoupí ke stávce, uvedla.

Podle Seidlové není vyhlášení stávkové pohotovosti výkřikem do tmy. I kdyby vláda převod necelých čtyř miliard schválila příští týden, může to být podle ní problém pro financování odměn v listopadové výplatě, která se vyplácí v prosinci.

"Vláda na svém čtvrtečním zasedání (6. listopadu) potvrdila, že všechny závazky vůči krajům a školám budou splněny v souladu se schváleným rozpočtem. Obavy nejsou namístě," uvedlo v úterý na síti X ministerstvo školství.

Potřebná částka bude podle něj převedena do rozpočtu resortu, rozpočtové opatření má vláda schválit 19. listopadu. Školy podle ministerstva obdrží finance včas a v plné výši.

"Rozhodně nevyvoláváme paniku, ale je to reakce na problém, který vnáší další nejistotu do už nervózní oblasti, do nervózního terénu," řekl vedoucí sekce ředitelů a vedoucích pracovníků školských odborů Ctirad Vaník.

 
