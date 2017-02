Silný vítr zaměstnává hasiče. Tisíce domácností jsou bez proudu, padají stromy

AKTUALIZOVÁNO před 16 minutami

Silný vítr přidělává již od noci práci hasičům. Ti museli častěji vyjíždět, zejména kvůli technické pomoci u padlých stromů a větví, které blokují dopravu. Mezi Děčínem a Rumburkem do jednoho ze stromů najel osobní vlak. Nikdo zraněn nebyl, nicméně doprava v úseku mezi Rybništěm a Krásnou Lípou je přerušena. Kvůli větru zůstalo několik tisíc domácností bez proudu.

Praha - Během noci a pátečního rána výrazně stoupl kvůli silnému větru počet výjezdů hasičů. Většinou jde o technickou pomoc u padlých stromů a větví, které blokují dopravu. Tisíce domácností v celém Česku jsou ve čtvrtek ráno bez proudu. Problémů navíc přibývá, protože vichřice zatím neslábne. Informovali o tom mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž a mluvčí E.ON Vladimír Vácha. Energetici se snaží poruchy odstranit, vítr jim ale práci komplikuje.

Vichr v pražských Komořanech schazoval lešení kolem staveb | Video: Aktuálně.cz | 00:32

"Evidujeme problémy na celém území. Zatím není jasný přesný rozsah škod, ale bez dodávek energie jsou rozhodně tisíce domácností," řekl Kříž. Časně ráno byly podle něj největší problémy na Karlovarsku, nyní je nejvyšší poruchovost spíše ve středních Čechách. "Ale to se rychle mění," dodal Kříž.

Komplikace způsobil vítr i v Praze. Kromě zlámaných stromů, zničených placht, shozených plechů a reklamních cedulí hasiči řešili i utržený semafor v Hvězdově ulici. "V Kunraticích například spadl strom na dvě zaparkovaná osobní auta, v Petrovicích padlý strom přes křižovatku poškodil zídku rodinného domu," sdělila mluvčí pražských hasičů Pavlína Adamcová

Mezi Děčínem a Rumburkem do jednoho z padlých stromů najel osobní vlak. Z informací Českých drah vyplývá, že doprava v úseku mezi Rybništěm a Krásnou Lípou je přerušená.

Nehoda se podle operačního důstojníka krajských hasičů obešla bez zranění. "Na místě jsou drážní hasiči," řekl. Krajští hasiči vyjížděli od 5:00 asi ke čtyřem desítkám případů. "Většinou šlo o jednotlivé popadané stromy, nebylo to nic dramatického," doplnil operační důstojník.

Vlaky kvůli větru nejezdí i jinde. V Jihočeském kraji například na regionálních tratích mezi stanicemi Vimperk a Volary, Bělčice a Blatná nebo Majdalena a Suchdol nad Lužnicí. V Plzeňském kraji je zastavena doprava mezi Přešticemi a Chlumčany u Dobřan. V Karlovarském kraji byl od čtvrtečního večera přerušen provoz mezi stanicemi Cheb a Luby u Chebu, dopravu se podařilo obnovit v 6:00.

České dráhy se ve většině míst snaží vlaky nahradit autobusy, někde musí cestující počítat se zpožděním. Kvůli zhoršeným povětrnostním podmínkám na něj České dráhy upozorňují například v Moravskoslezském kraji v úseku mezi Čeladnou a Hostašovicemi.

Vítr komplikuje i silniční dopravu. Na okrese Plzeň-sever mezi Nekmířem a Lhotkou zůstal mezi spadanými stromy uvězněn autobus. K žádnému zranění nedošlo. Na Vysočině na hlavním tahu číslo 19 mezi Pelhřimovem a Táborem spadly stromy na cisternu a na kamion. Nehoda se obešla bez zranění, doprava tam však stála přes hodinu.

Vítr by podle meteorologů měl postupně od západu slábnout. Pro západní část země platí výstraha do 10:00, pro východní část pak do 13:00.

autor: ČTK