Servilní dopis Číně bych nepodepsal. V předklonu si respekt nezískáme, říká kandidát na Hrad Hynek

před 5 hodinami

Průzkumy řadí Jiřího Hynka mezi prezidentské kandidáty s nejnižší podporou voličů. Zástupce neúspěšné politické strany Realisté přesto věří, že má šanci uspět a dostat se do druhého kola. Hynkovým tématem je bezpečnost a řadí se mezi kritiky Evropské unie. I proto chce jet v případě zvolení nejdřív do Bruselu, aby upozornil, že to s ním nebudou mít lehké. "Chci vytvářet takovou náladu, aby lidé nechtěli z unie vystupovat. To můžete udělat jen tím, že zasáhnete proti vydávání hloupých směrnic," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz. S tím, že unii rozbíjí ti, kteří vytváří nesmyslné směrnice, ne kritici této praktiky.

Jedním z vašich hlavních témat je bezpečnost. Prezident však neřeší pouze tuto otázku. Mohl byste mi říct, na jakou další oblast byste dával také ještě velký důraz, pokud se dostanete do úřadu?

Mým největším tématem je budoucnost této země. Bezpečnost je jedním z prvků, který garantuje, že bude mít budoucnost. Musí tady fungovat kvalitní školský systém, průmysl s vysokou přidanou hodnotou. Jsem trochu odpůrcem levných montoven. A pokud musíme ve světě v něčem vyniknout, musíme dělat věci ne za osm eur, ale za sto eur s větší přidanou hodnotou.

Co v těchto otázkách ale může prezident udělat?

Prezident je vlastně nejvyšším ekonomickým diplomatem a pomáhá otevírat dveře firmám. Takové věci umím, protože jsem roky pracoval v zahraničním obchodu. To vede k tomu, že země bohatne. Pokud je bohatá, může dál investovat třeba do infrastruktury, školství či zdravotnictví. Patříme mezi 10 zemí s největším podílem exportu na tvorbě hrubého domácího produktu.

Máte poměrně kritický vztah k Evropské unii. Koneckonců jste prohlásil, že by vaše první cesta vedla do Bruselu, abyste předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi dal vědět, že to s vámi nebude mít lehké. Mělo by Česko podle vás zůstat v Evropské unii?

Česko by mělo být jednou ze zemí, které se pokusí ve spolupráci s dalšími zeměmi přebudovat EU na funkční systém. Současná unie se stává nefunkčním byrokratickým systémem, kde je snaha vše regulovat a zakazovat.

Můžete uvést nějaký příklad, co EU chce zakazovat? Už jste mnohokrát mluvil o regulaci zbraní, chtěl bych proto od vás i jiný příklad.

Denně mi tu padají nové směrnice, které se snaží něco regulovat. Jsem přesvědčen, že unie by se měla omezit na vytváření prostoru pro volný pohyb zboží, osob a kapitálu.

Jaké směrnice tedy myslíte, kromě té o zbraních?

Já nejvíc vím o té směrnici o zbraních. Ale třeba i o tom, že by se nemělo používat olovo ve střelách.

To jsou ale trochu detaily, stejně jako neúsporné žárovky. Je vážně něco takového tak důležité, aby se kvůli tomu koketovalo s myšlenkou opustit EU a riskovat tím podmínky pro vývoz svého zboží do unie? Přece jen tam vyvážíme většinu zboží.

Problém naší ekonomiky je, že jsme příliš závislí na exportu do Německa. To není moje myšlenka, to konstatovala už i bývalá vláda a připravila plán, co učiní pro to, abychom tu závislost snížili. To ale mluvím ještě o subdodavatelském průmyslu. Do Německa dodáváme komponenty a pak ten smontovaný celek může skončit třeba v Rusku či Číně. Kdyby se začala hroutit německá ekonomika, tak to pocítíme.

Počkejte, potřeboval bych se ale doptat na tu otázku ohledně těch směrnic. Jsou žárovky, olovo v brocích či vysavače s určitým výkonem dostatečným důvodem pro odchod z EU, když kritizujete směrnice?

Jestli někdo přijímá hloupá rozhodnutí - a tohle jsou hloupá rozhodnutí, protože se vytváří obrovský byrokratický aparát, který řeší olovo do nábojů a vysavače -, tak co se stane? Obyčejní lidé nebudou mít rádi tuto instituci. Kdo likviduje EU, jsou ti, co ty směrnice vytváří, a ne ti, co je kritizují.

Co s tím tedy chcete dělat?

Chci vytvářet takovou náladu, aby lidé nechtěli z unie vystupovat. To můžete udělat jen tím, že zasáhnete proti vydávání hloupých směrnic.

Jak ale proti vydávání směrnic, na které se většinou shodly státy Evropské unie, chcete bojovat z pozice prezidenta?

Budu o tom mluvit. Kdybych viděl, že si neumíme v EU hájit své národní zájmy, tak bych šel do Poslanecké sněmovny a tam vystoupil. Řekl bych, co si myslím, co vidím, a otevřel bych diskusi o problému.

Vidíte v současné sněmovně nějaké spojence?

Zatím jsem prezidentský kandidát, ne prezident. Kdyby si prezident neuměl získat spojence v Poslanecké sněmovně, tak by to byl špatný prezident. Já chci být dobrý prezident, já si je budu umět získat.

A vidíte už s některými poslanci názorovou shodu, třeba když zůstaneme u EU?

Nehledal bych strany, ale jednotlivé poslance. Když jsem hledal poslance, kteří mě podpoří, tak se mi podařilo přesvědčit 29 poslanců z osmi politických stran. Sám jsem byl překvapen, že se v každé straně našel někdo, kdo byl inteligentní, odborně znalý, kdo byl odborník a dalo se s ním diskutovat a dalo se ho přesvědčovat.

Mluvil jste o závislosti na exportu do Německa. Nejvíce v současnosti vyvážíme do Evropské unie, na jaké trhy bychom se ale ještě měli zaměřit?

Nechtěl bych vymýšlet vymyšlené. Máme exportní strategii do roku 2020 schválenou minulou vládou. Bylo tam definováno 12 prioritních zemí. Je tam třeba Čína, Brazílie, Indie či Vietnam. Můžeme se třeba bavit o úpravě té strategie, ale to je věc vlády, ne prezidenta. Mohl bych to ale s nimi konzultovat.

Pan prezident Miloš Zeman byl občas kritizován, že ekonomickou diplomacii řadí nad úroveň lidských práv. Příkladem je třeba Čína. Jak se na to díváte?

Prezident by měl být jedním z pilířů zahraniční politiky. Jestli existuje nějaká strategie připravená vládou, tak by ji měl prezident respektovat. Pokud tam je Čína jako prioritní země, prezident to nemůže ignorovat.

Soud teď řekl, že policie neměla právo strhávat tibetské vlajky z oken při návštěvě čínského prezidenta v Praze. Odsoudil byste takové jednání strážců zákona?

Odsoudil bych jakoukoliv praktiku policie, která je nezákonná. Jestli se ptáte, jak bych jako prezident jednal s Čínou, tak bych nikdy nespojoval obchod a politiku. Chci, aby se s tou zemí obchodovalo, ale nikdy bych nepodepsal nějaký servilní dopis a někde se omlouval. Tvrdím, že chozením v předklonu se nezíská žádný respekt.

Vyjádřil byste třeba nesouhlas, když by se vám nelíbilo něco, co se v jiné zemi děje?

To bych nechal na jednání mezi čtyřma očima. Určitě bych to ale nehlásil do novin.

Jaké spolupracovníky byste si vzal na Pražský hrad?

To jsme hodně napřed. Tuším, které lidi bych si asi vybral. S některými dlouhodobě spolupracuji a mohu se o ně opřít. K personálním změnám současného týmu by ale na Hradě došlo.

Průzkumy vás řadí mezi kandidáty nejnižší podporou veřejnosti. Vidíte svou šanci vůbec reálně?

Až 13. ledna budeme vědět výsledky. Raději si na ně počkejme.

Máte na poslední týdny připravenou nějakou tajnou zbraň, abyste zvrátil veřejné mínění ve svůj prospěch?

Kdybych nějakou specialitu měl, tak bych ji teď určitě neřekl.

Kdybyste se nedostal do druhého kola prezidentských voleb, koho byste podpořil z vašich protikandidátů?

Když bude někdo přijatelný, tak ho podpořím.