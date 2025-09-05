Šéf vinohradské nemocnice Votava rezignoval, dočasně ji řídí úředník ministerstva

"Dnes jsem přijal rezignaci ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, který tak učinil z osobních důvodů. Vedením nemocnice jsem dočasně pověřil ředitele odboru přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví Jana Michálka, který ji povede do jmenování ředitele vzešlého z výběrového řízení," napsal Válek.
Vinohradská nemocnice patří k nemocnicím řízeným ministerstvem zdravotnictví. Na svém webu uvádí, že je spádovou nemocnicí pro obyvatele Prahy 3 a 10, v některých oborech pro pacienty z celé Prahy a východních Čech a v případě popálených pacientů z celých Čech. Funguje od roku 1902. Ročně hospitalizuje zhruba 35 tisíc lidí.