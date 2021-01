Seberte kauzu Rath II Praze, žádá Metrostav. Důvodem je korupční případ soudce Sováka

Stavební firma Metrostav začala hrát o to, aby se druhá větev korupční kauzy Davida Ratha neprojednávala u Vrchního soudu v Praze. Metrostav v případu figuruje jako obžalovaný. Na pražské odvolací instanci působil jako soudce Zdeněk Sovák, kterého stíhá policie za to, že se měl snažit za úplatky do Rathovy kauzy vstoupit. Stavební firma proto chce, aby případ převzal Vrchní soud v Olomouci.

"K Nejvyššímu soudu v Brně jsme podali návrh, aby trestní věc Metrostavu odňal Vrchnímu soudu v Praze a přikázal na Vrchní soud v Olomouci," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí společnosti Vojtěch Kostiha. Podání Metrostavu obdržel Nejvyšší soud minulý týden ve čtvrtek. Hlavní linie Sovákovy kauzy spočívá v tom, že si podle policie domlouval úplatek za nadržování Metrostavu. Prostřednictvím spojky si měl říct o 50 milionů korun. Jako protislužbu podle kriminalistů nabídl, že v odvolacím řízení Rathovy kauzy se bude snažit uhrát pro firmu příznivější rozsudek. Metrostav dostal za korupci při dvou zakázkách pokutu 10 milionů korun a zákaz tři roky soutěžit o veřejné peníze. Související Z korupce obviněný bývalý soudce chtěl na svobodu, soudkyně ho však z vazby nepustila Policie zadržela soudce Sováka a další čtyři spolupachatele dříve, počátkem prosince, než se Rathova kauza k pražskému vrchnímu soudu dostala. Případ má na starosti šéf trestního úseku instance Jan Sváček. Kdyby Sovák skutečně chtěl případ ovlivnit, musel by právě jeho prostřednictvím. Metrostav má však výhrady k instanci jako celku. Systémová podjatost "Namítáme tzv. systémovou podjatost, neboť považujeme systém přidělování trestních věcí na Vrchním soudu v Praze za netransparentní a ovlivnitelný. O spravedlivém procesu u vrchního soudu v Praze tak máme pochybnosti," vysvětlil výtky ze strany Metrostavu mluvčí Kostiha. V Sovákově kauze firma jako podezřelá nefiguruje, naopak se od ní distancuje. Společnost stejný návrh adresovala Nejvyššímu soudu už loni 18. prosince, na což tehdy upozornily Seznam Zprávy. Podání však instanci poslaly rovnou. Nejvyšší soud ho nemohl vyřídit, protože neměl podklady k případu, především samotný spis. Soud proto podnět vrátil zpátky. Na druhý pokus už firma postupovala správně. Soud už k ní obdržel materiály z pražské vrchní instance. "Za loňský rok jsme vyřizovali 66 návrhů na delegaci věci k jinému soudu, letos je to osmé podání," řekl k tomu Aktuálně.cz mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček. Průměrná lhůta pro vyřízení návrhu tohoto druhu na instanci je podle mluvčího Tomíčka tři až čtyři týdny.