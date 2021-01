Z korupce obviněný bývalý soudce chtěl na svobodu, soudkyně ho však z vazby nepustila

Z korupce obviněný bývalý soudce Zdeněk Sovák zůstane za mřížemi. Jak zjistilo Aktuálně.cz, v pátek dopoledne Městský soud v Praze zamítl jeho stížnost proti vazbě. Spolu s ním kriminalisté stíhají další čtyři lidi. Podstatou případu je, že Sovák ještě coby soudce odvolacího Vrchního soudu v Praze měl za úplatky ovlivňovat kauzy ve prospěch obžalovaných.

Někdejší soudce Vrchního soudu v Praze Zdeněk Sovák sedí ve vazbě od pondělí 7. prosince. Soudkyně Pavla Hájková z Obvodního soudu pro Prahu 1 ho tam poslala kvůli obavě, že bude ovlivňovat svědky. Její rozhodnutí v pátek ráno u pražského městského soudu obstálo. Vyšší instance dospěla k závěru, že hrozba možného maření vyšetřování u Sováka trvá. Za mřížemi ho ponechala soudkyně Veronika Čeplová.

"U obviněného Sováka městský soud výsledek sdělí nejprve účastníkům řízení," řekla Aktuálně.cz mluvčí instance Markéta Puci. Její vyjádření znamená jediné: takto se v důsledku informuje o tom, že dotčení zůstali ve vazbě. Nejprve se to musí dozvědět oni, teprve poté média. V opačném případě se rovnou propustí a soudy o tom média zpraví souběžně.

Mluvčí Puci proto ve stejném duchu informovala, že další dva stíhaní se naopak z vazby dostali. Soudkyně Čeplová jejich stížnostem vyhověla. "Soud rozhodl o okamžitém propuštění obviněných Bíby a Tonyana," řekla. Milan Bíba je Sovákův dobrý známý, který měl korupci domlouvat. Gagik Tonyan podle policie Sováka uplatil. Podle soudu v případě Bíby už opadla obava z ovlivňování svědků, u Tonyana zase nehrozí útěk ze země.

Podle kriminalistů Sovák za peníze zasahoval do několika případů nebo se o to snažil. Největší takovým bylo odvolání stavební firmy Metrostav v druhé větvi korupční kauzy kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Největší stavební firma v zemi v ní dostala nepravomocný trest tří let zákazu účastnit se veřejných zakázek a pokutu ve výši 10 milionů.

50 milionů kvůli Metrostavu

Ještě před posunem Rathova případu na Vrchní soud v Praze si Sovák podle policie chtěl domluvit úplatek od Metrostavu ve výši 50 milionů korun. Za tyto peníze slíbil, že se ze své funkce bude snažit v odvolacím řízení přispět stavební firmě k příznivějšímu rozsudku. Rathova kauza se dostala k Vrchnímu soudu 29. prosince, v té chvíli už byl Sovák tři týdny ve vazbě. Za další dva dny mu kvůli věku skončil mandát soudce.

Úplatek měl pro Sováka zprostředkovat jeho dobrý známý Milan Bíba. Jak upozornily Seznam Zprávy, spojkou do Metrostavu byl pro ně bývalý policista a podnikatel Ladislav Kirschner. S Bíbou jsou sousedi. Nicméně Kirschner oznámil korupční plán policii. Když si Bíba převzal pro Sováka zálohu na úplatek ve výši 1,5 milionu korun, šlo o policií označené peníze. K soudci se nedostaly. Metrostav není v případu podezřelý.

Podle policie Sovák za protislužbu zasáhl také do případu arménského podnikatele Gagika Tonyana. Za vydírání dostal původně šest let vězení. Jenže loni podnikatele v březnu senát soudce Sováka očistil. Obžaloby ho zprostil, protože podle něj k trestnému činu vůbec nedošlo.

Pět trestných činů

V kauze figuruje i známý pražský advokát Jiří Teryngel. Sovákovi měl loni v květnu zprostředkovat úplatek ve výši sto tisíc korun. Jeho úkolem bylo za peníze domluvit u jiného soudce, aby rozhodl ve prospěch Teryngelova klienta. Advokát konstrukci kriminalistů odmítá. Připustil jen, že jsou se Sovákem přátelé a vedli spolu právní konzultace. Znají se 40 let.

"V té době (loni 30. května, pozn. aut.), kdy se to mělo stát, jsem tam odvolání žádného svého klienta neměl," sdělil už dříve Aktuálně.cz. Advokát je stíhaný na svobodě. Sovák, Bíba a Tonyan po spuštění vyšetřování skončili ve vazbě, bývalý soudce v ní sedí dodnes. Kriminalisté obvinili i Bíbovu partnerku, vyšetřují ji však na svobodě.

Skupinou prolíná obvinění z nadržování, přijímání úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Za tyto činy hrozí až dvanáct let vězení. Sovákova korupční kauza je druhá, jež se týká Vrchního soudu v Praze. Soudce této instance Ivan Elischer je kvůli přijímání úplatků obžalovaný už dva roky.

Hlavní svědek musí za mříže

Aktuálně.cz minulý týden informovalo, že klíčový svědek případu, Ladislav Kirschner, musí kvůli vlastní trestní kauze do vězení. Za trojici podvodů ve výši 35 milionů korun dostal trest sedm let nepodmíněně. Na Silvestra dostal výzvu od soudu, aby do pražské pankrácké věznice nastoupil k výkonu trestu. Dosud se tam nedostavil. Pokud tak neučiní do lhůty určené soudem, dojde si pro něj policie.

Zdeněk Štěpánek, ředitel Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchní státního zastupitelství v Praze, které rozkrývání Sovákovy kauzy dozoruje, poznamenal, že Kirschnerův očekáváný nástup do vězení nebude mít na vyšetřování vliv. Kriminalisté z NCOZ už ho vyslechli.

"Věrohodnost tohoto svědka bude v průběhu dalšího řízení posuzována v kontextu dalších opatřených důkazů, když orgány činné v trestním řízení si jsou samozřejmě kriminální minulosti svědka vědomy," dodal pro Aktuálně.cz ke Kirschnerovi žalobce Štěpánek.