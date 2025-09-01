Nadávky i vyloučení z kolektivu. Šikana postihuje většinu tříd na základních školách

Průzkumu se zúčastnilo téměř 800 žáků všech typů středních škol a učilišť, respondenti odpovídali i na to otázky ohledně své zkušenosti se šikanou ze základních škol. Společnost o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
"Na základních školách převažuje podle výsledků průzkumu slovní šikana následovaná šikanou psychickou typu vyloučení z kolektivu. Na středních školách je toto pořadí opačné. Fyzická šikana tvoří na obou typech škol kolem 13 procent případů. Poměrně častá je také šikana kvůli horšímu oblečení, botám nebo mobilu, následovaná kyberšikanou," řekl ředitel společnosti GTS Alive Radek Schich.
Polovina ZŠ a 44 procent SŠ podle žáků přistupuje k prevenci šikany pasivně. Velmi aktivní přístup má podle průzkumu asi 13 procent základních i středních škol. Nejčastějším opatřením proti šikaně jsou schránky důvěry, následují třídnické hodiny a aktivity vedené školním psychologem, ukázal průzkum.
Nejvíce současných středoškoláků, kteří někdy zažili šikanu, se s ní setkalo na základní škole, jde o 63 procent. Skoro dvě třetiny obětí se kvůli šikaně někdy bály chodit do školy. Společnost se v průzkumu žáků, kteří se sami stali obětí šikany, dotazovala, jak na situaci reagovali. Že nijak, uvedlo 37 procent. Nevěděli, co dělat, nebo si říkali, že nemá cenu cokoliv podnikat. Čtvrtina obětí se rozhodla šikanu oznámit. Odstranit domnělý hlavní důvod šikany se snažilo 13 procent dětí.
Necelých 12 procent respondentů se přiznalo, že někdy sami někoho šikanovali. Mezi jejich hlavní motivy podle průzkumu patřily osobní nesympatie k oběti, neuvědomění si důsledků, vliv skupiny a nechuť vyčnívat, pomsta nebo snaha pobavit sebe či ostatní.
Na dotaz, co by podle nich pomohlo šikanu nejvíce omezit nebo zastavit, nejvíce žáků odpovídalo, že přísnější tresty a postihy pro agresory. Následovaly lepší vztahy ve třídě podpořené aktivitami cílenými na posílení kolektivu a prevenci konfliktů. Na třetím místě byl v průzkumu větší dohled učitelů a dospělých spojený s lepší kontrolou a prevencí. Naopak by podle dětí skoro vůbec nepomohlo větší zapojení a zájem rodičů.
Asi dvě třetiny žáků ví, na koho se ve své škole mohou kvůli šikaně obrátit, vůbec to neví devět procent žáků. Pro většinu třídních učitelů jsou podle jejich žáků šikana a její prevence důležitá témata. Prevence šikany nezajímá vůbec 15 procent třídních učitelů na základních školách, vyplývá z odpovědí žáků.