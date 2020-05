Roušky v Chorvatsku potřebovat nebudete. Co ale čekat za novinky a jak se tam dostat?

Letos jen přes Rakousko a Slovinsko

Především lidé ze severu Moravy volí často cestu do Chorvatska přes Slovensko a Maďarsko. To je však pro letošní sezonu zatím tabu. Narazili by už na slovenských hranicích, kam Češi bez speciálního oprávnění nesmí kvůli pandemii koronaviru.

Rekreanti musí přes Rakousko a Slovinsko. Do Rakouska mohou turisté vjet, aniž by se museli prokázat negativním testem. Jižní soused v sobotu oznámil, že od půlnoci ze soboty na neděli otevře všechny hraniční přechody s Českem, Slovenskem a Maďarskem a kontroly kvůli koronaviru budou už jen namátkové. S úplným otevřením hranic se počítá ve druhém kroku a mělo by nastat 15. června.

Negativní test nebude třeba ani na rakousko-slovinské hranici. Připravte si však k předložení rezervaci na ubytování v Chorvatsku, protože Slovinci na své území vpustí jen lidi, kteří mají umožněný vstup do některého dalšího státu.