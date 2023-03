VŠE si předvolala Ševčíka, vadí jí jeho vystupování na protivládní demonstraci

Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák se v pondělí sejde s děkanem Národohospodářské fakulty Miroslavem Ševčíkem kvůli jeho vystupování na sobotní protivládní demonstraci. Po setkání plánuje škola vydat prohlášení s dalšími kroky. Ševčík sdělil, že na demonstraci nevystupoval, pouze doprovázel muže zbitého policií. Výtky vedení školy proto nechápe.

Protivládní demonstraci Česko proti bídě svolala na sobotní odpoledne na Václavské náměstí v Praze strana Právo Respekt Odbornost (PRO). Po skončení akce se část účastníků pokusila sundat z Národního muzea ukrajinskou vlajku, policie jich 18 zadržela. Server Forum 24 uvedl, že mezi lidmi, kteří se pokusili do budovy dostat, byl i děkan Ševčík.

"Vystupování děkana NF je za hranou dlouhodobě a sobotní vystoupení nebylo výjimkou. Ačkoli si to pan děkan myslí, nelze oddělit jeho soukromé názory a činy od faktu, že zastává veřejnou funkci," uvedla škola na Twitteru. Rektor VŠE Dvořák se v pondělí s Ševčíkem sejde, škola poté vydá prohlášení s dalšími kroky.

"Já nemám na co reagovat, protože nevím, co mi je vytýkáno," řekl Ševčík. Odmítl, že by se účastnil potyčky před Národním muzeem a zdůraznil, že na demonstraci vůbec nevystupoval. Svou přítomnost u muzea zdůvodnil tím, že ho cestou ze setkání s rodinnými příslušníky na ulici oslovil neznámý člověk kvůli tomu, že ho zbili policisté. Ševčík řekl, že muže ještě s náhodně procházejícím právníkem doprovodil zpět k muzeu, kde mluvil s příslušníkem antikonfliktního týmu. "Bohužel v té chvíli přišel asi rozkaz a shodou okolností mě natlačili na zeď," popsal Ševčík. Dodal, že o předchozím útoku na muzeum nevěděl.

Ministr vnitra Vít Rakušan má informace o tom, že Ševčíkovi bylo umožněno hovořit s důstojníkem, který zásahu velel. Byl na místě instruován, že pokud má podezření na nezákonný postup policie, aby to nahlásil na nejbližším policejním pracovišti. "Policisté začali bránit ve vstupu nějakým použitím donucovacích prostředků až ve chvíli, kdy dav samotný projevil agresi," uvedl vicepremiér. "I počet zadržených osob ukazuje, že pravděpodobně došlo k situacím, které zákrok policie vynucovaly," doplnil.

Případná možnost odvolání děkana rektorem je podle mluvčí VŠE Věry Koukalové kvůli vysokoškolskému zákonu problematická. "Senát Národohospodářské fakulty až na výjimky stojí za svým děkanem, takže oni sami ho neodvolají," řekla mluvčí. Případné odvolání děkana rektorem by podle mluvčí bylo proti vysokoškolskému zákonu a mohlo by vést k soudní při. "Takže řešíme nějaké jiné cesty," dodala.

Ševčík není jedinou veřejně známou osobou, která kvůli vystupování na protivládní demonstraci čelí kritice. Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (CMKOS) Josef Středula kritizoval vystoupení předsedy Asociace samostatných odborů Bohumíra Dufka. "Slova o 'skopčácích' nebo výzvy 'když to nejde po dobrým, půjde to po zlým', jsou pro mě zcela nepřijatelná," uvedl Středula na Twitteru. Dodal, že Dufek nemá s ČMKOS nic společného.

ČMKOS je největší odborovou centrálou v Česku, která sdružuje 31 odborových svazů. Asociace samostatných odborů je se zhruba 200 tisíc členů druhá největší. Spolu s ČMKOS zastupuje ASO odbory v Radě hospodářské a sociální dohody, známé jako tripartita.