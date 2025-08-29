Rány kladivem i pěstí. Nový obsah do českého Kingdom Come překvapí, co vás čeká?

Jedna z největších herních akcí světa měla letos silnou českou stopu. Ve výčtu velkých vývojářských studií, která se protočila na Gamescomu, nechyběl ani Warhorse, který v únoru vydal svůj masivní středověký titul Kingdom Come: Deliverance 2. Už v květnu se tvůrcům podařilo prodat více než tři miliony kopií.
V předvečer světového veletrhu v Kolíně nad Rýnem představili vývojáři chystané rozšíření s názvem Odkaz kovárny (Legacy of the Forge). Během Gamescomu pak vybraným novinářům - včetně redaktora Aktuálně.cz - nabídli možnost si zbrusu nový obsah vyzkoušet za zavřenými dveřmi.
Hlavní hrdina Jindřich se v ději vrací do Kutné Hory, aby navázal na odkaz svého nevlastního otce-kováře Martina, a pokusí se spojit s jeho bývalými přáteli. Zároveň mu přistane do klína úkol pomoct místní radnici s opravou nefungujícího orloje a obnovit zaprášenou a polorozpadlou kovárnu se zabláceným dvorkem. Ta se vzápětí stane i jeho novým útočištěm.
Zatímco se kování zbraní a podkov nedočkalo změn - stále platí, že si Jindřich musí nejprve obstarat plánek, shromáždit suroviny a nepokazit postup - renovace kovárny si odškrtává svou premiéru. Novinka funguje prostě, stačí zajít do dílny, otevřít si "katalog" a vybrat si, kterou část interiéru či exteriéru dát dohromady.
Zatímco obnova fasády budovy a malůvky na zdi plní ryze estetickou roli, vylepšení skromné zahrádky či ložnice přináší hráči příjemné bonusy. Dvorek se může například rozrůst o chlívek, udírnu nebo alchymistický koutek pro vaření lektvarů, vylepšená postel zase zlepšuje některé Jindřichovy vlastnosti.
Kovář zubařem
Nic není ovšem zadarmo. Každá větší oprava kovárny stojí nemalý balík grošů a ne všechna vylepšení budou od začátku dostupná. Hráč si totiž plněním různorodých úkolů a kovářských zakázek postupně odemyká body prestiže, které mu posléze dovolí volit líbivější nebo užitečnější položky v katalogu.
Mluvě o úkolech, úvodní hodina z přídavku Odkaz kovárny naznačila, že ne všechno bude hráč řešit poctivým řemeslem. V jednom z prvních úkolů Jindřich řeší bolavý zub jednoho z kutnohorských obyvatel, načež se triviální zadání promění v honěnou napříč celým městem a skončí pěstním soubojem.
Dál už se novináři v hratelné ukázce nedostali. Kompletní příběh má být ve finální verzi, která vychází 9. září, mnohem košatější. Podle šéfa komunikace studia Warhorse Tobiase Stolz-Zwillinga přídavek Odkaz kovárny nabídne až 20 hodin herního obsahu.
O herním veletrhu Gamescom byla řeč také v podcastu Krotitelé bossů. Celý díl si můžete pustit zde: