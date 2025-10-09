Domácí

Radim Fiala z SPD nadále spoluvlastní firmu, která dostává státní zakázky

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Místopředseda SPD a šéf stranického poslaneckého klubu Radim Fiala podle evidence skutečných majitelů nadále vlastní holding, který dostává státní zakázky.
Tomio Okamura a Radim Fiala z SPD.
Tomio Okamura a Radim Fiala z SPD. | Foto: Jakub Plíhal

Fiala ale tvrdí, že firmy před sedmi lety prodal svěřenskému fondu, a tak nemůže být ve střetu zájmů. Píše to ve čtvrtek server Seznam Zprávy. Své firmy v minulosti do svěřenských fondů vložil také bývalý premiér Andrej Babiš (ANO).

Holding založený Fialou podle serveru získává veřejné zakázky a dotace v řádech stamilionů. Firmy z holdingu se za veřejné peníze věnují ostraze, úklidu, ale provozují i školy nebo ordinace.

Fiala opakovaně uvedl, že holding prodal v roce 2018 svěřenskému fondu. Jako zakladatel fondu je v databázích státu uveden prostějovský advokát Petr Přikryl, který pro hnutí SPD i jeho členy dlouhodobě pracuje. Jako jeden ze skutečných majitelů je ale dosud uveden i Fiala.

"Prodal jsem firmy Průmyslovému a vzdělávacímu fondu. Ještě nebyla vyrovnána celá částka za prodej, proto figuruji jako jeden ze spolumajitelů," uvedl na dotaz serveru Fiala. Podle majetkových přiznání Fiala mezi roky 2021 a 2023 od svěřenského fondu získal zhruba 16 milionů, píše server.

Podle analytika protikorupční organizace Transparency International Marka Chromého je sedm let nedokončený prodej firmy poměrně unikátní. "Tak jako tak je ale na místě se veřejně ptát, jakým způsobem by se místopředseda SPD hodlal zbavit možného střetu zájmů v případě jeho vládního angažmá," uvedl Chromý.

Holding podle serveru například provozuje pod značkou Art Econ soukromé školy. Olomoucký kraj, který od loňska vede koalice ANO a SPD a Fiala je v kraji zastupitelem, jí stanovuje výši dotace. Největší veřejnou zakázku získala společnost IF Facility, která je dominantní firmou holdingu, od ministerstva zemědělství. V roce 2023 podle registru smluv vyhrála tendr na dodávky kancelářských potřeb, rámcová smlouva na až zhruba 100 milionů korun vyprší příští rok.

Babiš v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů. V minulém volebním období, kdy byl opozičním poslancem, rozhodl o rozpuštění svěřenských fondů. Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví holdingu Agrofert, byl nyní premiérem. Babiš opakovaně deklaroval, že pokud by měl být jmenován předsedou vlády, prokáže, že učinil takové kroky, aby vše uvedl do souladu s evropským i českým právem.

 
Další zprávy