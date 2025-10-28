Domácí

Šel bourat staletou říši. Masaryk riskoval vše a byl bezohledně statečný, říká Velek

To, že vznikla republika, nebylo překvapení ani šok, myslí si historik Luboš Velek z Masarykova ústavu Akademie věd. „Spíš byla otázka, kdo se toho nového státu zmocní,“ dodává. Podle hosta Matyáše Zrna je ale potřeba říct, že bez první světové války by byl zánik Rakouska-Uherska a vznik českého státu nemyslitelný.
To, že se vůdcem národa a následně i prvním československým prezidentem stal právě Tomáš Garrigue Masaryk, ale od začátku jasné nebylo. "V exilu se s ním nechtěl nikdo moc bavit," komentuje historik.

Velek upozorňuje na to, že ačkoliv máme Masaryka často zafixovaného jako intelektuála a vysokoškolského profesora, byl to také statečný muž. "Někdy možná až bezohledný," upozorňuje.

Na začátku války mu bylo 65 let, měl v Praze vážně nemocnou manželku a děti. "A tento starý člověk na prahu penze se měl rozhodnout, jestli tady všechno a všechny nechá a půjde rozbíjet Rakousko-Uhersko," nastiňuje historik s tím, že pokud by monarchie přežila a byla třeba poražená, Masaryk by se jako zrádce stejně domů vrátit nemohl.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:21 Jak moc byl vznik Československa dílem náhody a nakolik byl nevyhnutelným výsledkem historických procesů? Pomohli si Češi rozbitím Rakouska-Uherska? Nebyli Slováci v českém projektu spíš "vedlejším produktem"?

04:21-10:04 Byl pro obyčejné lidi mimo Prahu 28. říjen 1918 šok? Mohli jsme skončit jako "republika rad"? Došlo ke změně spíše evolučně než revolučně? Konaly se po roce 1918 nějaké čistky? Jaký byl mentální přerod lidí?

10:04-15:19 Potvrdily dějiny, že ke kolektivní bezpečnosti vedly až dvě světové války? Byl šok z první světové války hlavním motorem změny? Byla v raném Československu reálná hrozba revoluce bolševického typu?

15:19-22:11 Opírala se republika o represivní nástroje zděděné z monarchie? Šlo etnické problémy řešit jinak než odsunem? Měl Karel Kramář větší nárok na titul "vůdce národa" než Masaryk?

22:11-27:07 Jak anexe Bosny a Hercegoviny roku 1908 ilustruje nedemokratičnost monarchie? Stal se Masaryk vůdcem národa díky exilu a možnostem, které mu dal? Je pravda, že Masarykův syn Jan bojoval v rakousko-uherské armádě?

27:07-34:43 Jak se na poválečných pomnících odráží poměr legionářů a c. k. vojáků? Kdy padlo definitivní rozhodnutí, že nový stát bude republikou a ne monarchií? Kladly 28. října rakouské orgány a armáda nějaký odpor?

34:43-41:37 Nebylo riskantní převzít převážně německá území a vytvořit mnohonárodnostní stát? Byla první republika skutečně "zlatá" - ekonomicky i životní úrovní - ve srovnání s pozdním Rakouskem-Uherskem? Jak s tím vším zamíchala velká hospodářská krize?

 
