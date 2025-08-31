Psycholog o ráji úchylů: Roblox hrají i moje dcery, ale věřím jim. Důležitý je dialog

Platforma Roblox láká miliony dětí po celém světě. Nabízí svobodu tvořit i sdílet vlastní hry, ale právě v tom je skryté nebezpečí. Nedávný výzkum ukázal, že mezi dětskými avatary se objevuje sexuálně explicitní obsah i dospělí uživatelé s nevhodnými návrhy. Společnost Roblox tvrdí, že vše uhlídat nejde.
Vedle dětí a predátorů se v prostředí Robloxu objevují i samozvaní "ochránci". Ti se snaží vyhledávat nevhodné uživatele a upozorňovat na ně. Jenže často narazí na odpor samotné platformy, která jejich postupy označuje za porušení pravidel. Paradoxem tak je, že ti, kdo se snaží chránit děti, bývají nakonec potrestáni dřív než skuteční viníci.
"Moje dvě mladší dcery Roblox hrají a neměl jsem tendenci jim ho zakazovat," říká Kulhánek. Dodává ale, že je důležité být všímavý rodič: zajímat se, co dítě hraje, a mluvit o možných rizicích. Podle něj je Roblox fenomén, který je zároveň kreativní platformou i potenciálně nebezpečným prostorem - a jedinou cestou je otevřená komunikace mezi rodiči a dětmi.