Ředitel polikliniky: Stát nás trestá za to, že testujeme. Odběry možná ukončíme

Městská poliklinika Praha, která se zapojila do plošného dobrovolného testování, má svůj rezervační systém na týden dopředu obsazený. I přes velký zájem o antigenní testy ale lidé díky rezervacím jednotlivých termínů nemuseli dnes vůbec čekat a samotné testování proběhlo za pár minut. „Pracujeme od rána do večera, jsme v maximálním vytížení,“ komentuje situaci ředitel polikliniky David Doležil.

Lidé se nechávají testovat především kvůli svým blízkým a návštěvám přes vánoční svátky. Často chtějí testy v následujících dnech opakovat.

Podle Doležila bude ale náročné vyhovět požadavkům ministerstva zdravotnictví. "Řekl bych, že odběrová centra jsou po zásluze potrestána za to, že začala pracovat, protože nám přišly dnes podmínky, že každé odběrové centrum musí být otevřeno sedm dní v týdnu," uvádí Doležil. "My to samozřejmě nejsme schopni naplnit, protože i náš personál si potřebuje odpočinout," dodává.