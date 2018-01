Přímý přenos: Babiš žádá o důvěru. Nehrajte si na vyšetřovatele a soudce, vyzval poslance Zeman

"My jsem měli dvě možnosti. Buď bychom stále vyjednávali a navrhovali různé koalice a ten stav by byl takový, že bychom měli stále vládu premiéra Sobotky v demisi," nastínil premiér Babiš. "Je to o lidech, ne o stranách a hnutích. Vy jste se vyjadřovali kategoricky, že nechcete s námi do vlády. Tak my jsme si řekli, že nebudeme ztrácet čas," dodal.