Česko musí zakročit proti Lukašenkovi, řekla opoziční vůdkyně Cichanouská v Senátu

Česko by mělo být podle vůdkyně běloruské opozice Svjatlany Cichanouské důsledné v postupu proti nezákonnému a teroristickému režimu běloruského vůdce Alexandra Lukašenka. Mělo by podpořit další sankce proti jeho činitelům i podnikům s ním spojeným. Lukašenkův režim je třeba zastavit, řekla Cichanouská po jednání s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), na jehož pozvání do Česka přijela.

Přední představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská zahájila návštěvu Česka. Přijela sem na pozvání předsedy Senátu Miloše Vystrčila. | Video: DVTV