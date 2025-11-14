Domácí

Před 20 lety to "bouchlo." Kamiony z Číny zaplavily Evropu, český textil byl obětován

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 4 hodinami
Pokud jde o zájem a cit Čechů pro módu, jsou módní návrhářky Ilona Donátová i Natálie Dufková optimistky. "Dav se někdy možná nezdá být šik, ale když to ženy nebo muži potřebují, tak se obléknout umí," konstatuje Donátová. A že se situace – zvlášť v posledních letech – zlepšila, si myslí i její mladší kolegyně.
Spotlight Aktuálně.cz - Ilona Donátová a Natálie Dufková. | Video: Tým Spotlight

Za komunismu Českoskolvensko vyváželo textil do mnoha zemí RVHP, upozorňuje Donátová s tím, že v letech 2005 až 2008 byl český textilní průmysl de facto obětován uvolněním kvót pro dovoz laciného čínského textilu. "To byly - nebo dodnes jsou - kamiony rychlého, levného oblečení, kterému jako návrhář nemůžete konkurovat cenou ani množstvím."

S tím, že zadávání textilní výroby přímo v České republice je v současné době extrémně obtížné, souhlasí i Natálie Dufková. Pro malého tvůrce je to téměř nereálné, konstatuje. Situace je podle ní lepší v sousedním Polsku, v Portugalsku nebo třeba v Itálii. Ceny materiálů jsou ale s čínskou produkcí nesrovnatelné.

Pro začínající návrháře je podle Dufkové nejtěžší to, že nemají příležitost k uplatnění. Není tu totiž firma, do které by se dalo jít pracovat. Musíte leda založit vlastní malé podnikání, k čemuž musíte mít nějaký kapitál a touhu podnikat, shrnuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-06:09 Umí být Češi "šik"? Je móda součástí naší kultury? Dávají Češky přednost pohodlí?

06:09-10:18 Přizpůsobuje se módní průmysl trendu praktičnosti? Proč jsme ztratili postavení textilní velmoci? Měly české textilky šanci přežít? Byla hlavní překážkou cena práce?

10:18-15:50 Jsou okolní státy v lokální výrobě dál? Jak těžké jsou dnes začátky pro mladé návrháře a návrhářky? Jak se v 90. letech získávala praxe?

15:50-21:05 Jak covid změnil celé odvětví a chování zákazníků? Jaké největší překážky návrhářům stojí v cestě dnes? Jak a kde se shánějí materiály?

21:05-27:47 V čem je pro zákazníka přidaná hodnota malé značky? Jakou roli hrají v marketingu veletrhy? Je možné uspět v zahraničí - jaké má mladá značka reálné možnosti v mezinárodní konkurenci?

27:47-33:19 Nakolik rozhoduje "jinakost" o úspěchu doma i venku? Je větší výzvou oblékat ženy mimo konfekční velikosti?

33:19-36:09 Vrací se kult hubených modelek? Jak vidí Ilona Donátová a Natálie Dufková budoucnost české módy? Zvítězí kvalita nad kvantitou?

 
Mohlo by vás zajímat

"Soudruh jest politicky uvědomělý. Zásady dělnické třídy hájí." Tajemství sálu 118

"Soudruh jest politicky uvědomělý. Zásady dělnické třídy hájí." Tajemství sálu 118

Překvapený Babiš: Jak vyřeším střet zájmů, oznámím těsně před jmenováním premiérem

Překvapený Babiš: Jak vyřeším střet zájmů, oznámím těsně před jmenováním premiérem

Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítla úpravu programu podle prezidenta Pavla

Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítla úpravu programu podle prezidenta Pavla

Na "sklepní fantomy" spadla klec. Kradli i rybářské pruty, policii čekalo překvapení

Na "sklepní fantomy" spadla klec. Kradli i rybářské pruty, policii čekalo překvapení
domácí Aktuálně.cz Obsah módní návrhář móda Čína textilka

Právě se děje

Aktualizováno před 9 minutami
Starosta Kličko: Hořel skoro celý Kyjev, raketa dopadla i na školu

ŽIVĚ
Starosta Kličko: Hořel skoro celý Kyjev, raketa dopadla i na školu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 19 minutami

"Takový prašan jsme nikde na světě neviděli." Skipas tu však stojí míň než ve Špindlu

"Takový prašan jsme nikde na světě neviděli." Skipas tu však stojí míň než ve Špindlu
Prohlédnout si 38 fotografií
Cestovatelé Kristýna Svobodová a Martin Suchý odletěli na rok pracovat do Japonska.
"Získat working holiday víza bylo mnohem jednodušší než třeba na Nový Zéland," pochvalují si oba mladí lidé, z nichž se stali správci horské chaty nad olympijským Naganem.
před 56 minutami

Když se rozhoří nebe. Obyvatelé Kyjeva prožili pět hodin hrůzy, Rusko masivně útočilo

Když se rozhoří nebe. Obyvatelé Kyjeva prožili pět hodin hrůzy, Rusko masivně útočilo
Prohlédnout si 20 fotografií
Obyvatelé Kyjeva za sebou mají krušnou noc.
Protivzdušná obrana byla aktivována, oznámil v jednu hodinu po půlnoci starosta města Vitalij Kličko na platformě Telegram.
před 1 hodinou
Pastrňák dal další gól, jenže Boston zpackal finiš a jeho série končí. Nečas řádil

Pastrňák dal další gól, jenže Boston zpackal finiš a jeho série končí. Nečas řádil

Český útočník Colorada řídil čtyřmi body za dva góly a stejný počet asistencí výhru 6:3 nad Buffalem.
před 1 hodinou
Nenechte si ujít: Frankenstein ve filmu i na divadle či bluesový festival v Šumperku
Přehled

Nenechte si ujít: Frankenstein ve filmu i na divadle či bluesový festival v Šumperku

Jsou filmy, výstavy, koncerty či divadelní hry, které stojí za to vidět. Nabízíme výběr těch, které by příští týden neměly uniknout vaší pozornosti.
před 1 hodinou

Před 20 lety to "bouchlo". Kamiony z Číny zaplavily Evropu, český textil byl obětován

Před 20 lety to "bouchlo". Kamiony z Číny zaplavily Evropu, český textil byl obětován
36:24
před 3 hodinami
Cukrovka mu změnila život. Raději z ní udělal úspěšný podcast, než aby se litoval

Cukrovka mu změnila život. Raději z ní udělal úspěšný podcast, než aby se litoval

Honza žije s cukrovkou od 18 let. Místo stěžování si z ní vytvořil podcast a ukazuje, že nemoc nemusí omezovat život a že diabetes není stigma.
Další zprávy