Praní špinavých peněz i nahrávka korupci. Úřad kritizuje konec evidence majitelů

Registr byl dosud volně přístupný veřejnosti, která si v něm mohla vyhledávat. Česká justice ale dospěla v návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora EU k závěru, že tento volný přístup k údajům o evidenci je nezákonným narušením soukromí evidovaných lidí, tedy skutečných majitelů společností v Česku.
Registr v Česku vznikl na základě dřívějšího znění evropské směrnice, unie ale následně obecný přístup k údajům omezila jen na lidi, kteří prokážou oprávněný zájem.
"Evidence skutečných majitelů umožňuje zjistit, kdo v konečném důsledku profituje z které právnické osoby či kdo je takovou právnickou osobu schopen ovládat. Jedná se tedy o způsob, jak prohlédnout přes složitou korporátní strukturu a zjistit, kdo je skutečným člověkem, který danou společnost ovládá a má z ní finanční prospěch," vysvětlil analytik TI Marek Chromý.
Novela směrnice měla být podle TI přenesená do práva unijních států k letošnímu 10. červenci. V Česku se tak dosud nestalo, republika ale zatím příslušnou povinnost fakticky plnila, protože evidence majitelů byla otevřená všem.
"To se však změní a v důsledku rozhodnutí nejvyšších soudů a avizovaného uzavření evidence se nově ke klíčovým údajům nebudou automaticky schopni dostat ani ti, kteří oprávněný zájem prokážou," konstatovala TI s tím, že ministerstvo mohlo situaci předejít včasnou transpozicí aktuální směrnice.
Ministerstvo chce přístup k údajům zajistit i po dobu uzavření evidence, a to prostřednictvím informačních žádostí u příslušných krajských soudů. Podle TI je ale možné, že tato cesta nebude funkční. "Nevíme totiž, jak bude vypadat rozhodovací praxe soudů, která se navíc v podobných případech může lišit. V neposlední řadě pak ani netušíme, jak dlouho takové vyřízení může trvat," podotkla organizace.
Podle sdělení ministerstva bude evidence od 17. prosince nadále přístupná pouze pro takzvané privilegované uživatele - tedy orgány veřejné moci a na základě žádosti také pro další oprávněné subjekty včetně tzv. povinných osob - například advokátů - podle AML zákona proti praní špinavých peněz. Evidovaným majitelům pak zůstane možnost přístupu k jejich vlastnímu výpisu. Možnost přístupu tedy ztratí například média nebo protikorupční organizace.
Ministerstvo připravuje novelu zákona, která má v souladu s aktuálním zněním evropské směrnice podrobně upravit pravidla přístupu veřejnosti - tedy i novinářů - k údajům na základě prokázání oprávněného zájmu.