Prahu zasáhl vydatný déšť. Jedna stanice krátce překročila první povodňový stupeň

Hlavně v Čechách bude dnešek i docela slunečný, nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to dnes uvedl na síti X.
Konečně déšť❗— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) September 6, 2025
☔Za posledních 24 hodin pršelo víceméně na celém území ČR, většinou plošně a někde i docela vydatně. Místy ještě stále prší.
💧Na většině území spadlo za posledních 24 hodin většinou mezi 5 mm a 30 mm, byla ale místa, kde spadlo i více. Zejména v oblastech… pic.twitter.com/BAIltMswlv
"Na většině území spadlo za posledních 24 hodin většinou mezi pěti a 30 milimetry, byla ale místa, kde spadlo i více. Zejména v oblastech Prahy, Brd a obecně středních částí Čech a západní Vysočiny jsme zaznamenali i přes 30 milimetrů, v Praze na řadě míst i kolem 50 milimetrů - stanice Praha-Břevnov má zatím necelých 60 mm srážek a stále zde prší," konstatovali kolem 7:30 meteorologové.
Například stanice Nusle Botič ráno krátkodobě překročila první povodňový stupeň. Před 08:00 hydrologická služba ČHMÚ žádné povodňové stupně neevidovala.
Déšť bude přes den ustávat, na severu a severovýchodě republiky se ale mohou objevit lokální přeháňky. Neděle už má být slunečná, beze srážek a s letními teplotami kolem 25 stupňů.