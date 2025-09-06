Domácí

Prahu zasáhl vydatný déšť. Jedna stanice krátce překročila první povodňový stupeň

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Na některých místech Česka od pátečního večera vydatně pršelo, nejvíc v Praze, kde za posledních 24 hodin spadlo i přes 50 milimetrů srážek. Vydatný déšť zaznamenali meteorologové také v Brdech či na západě Vysočiny. Někde ještě pršelo i ráno, ale během dne bude déšť zvolna ustávat a obloha se vyjasní.
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Hlavně v Čechách bude dnešek i docela slunečný, nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to dnes uvedl na síti X.

"Na většině území spadlo za posledních 24 hodin většinou mezi pěti a 30 milimetry, byla ale místa, kde spadlo i více. Zejména v oblastech Prahy, Brd a obecně středních částí Čech a západní Vysočiny jsme zaznamenali i přes 30 milimetrů, v Praze na řadě míst i kolem 50 milimetrů - stanice Praha-Břevnov má zatím necelých 60 mm srážek a stále zde prší," konstatovali kolem 7:30 meteorologové.

Související

Fialova drahota? Česko má podle srovnání překvapivé výsledky

Nákupní košík - Ikona, poutací foto

Například stanice Nusle Botič ráno krátkodobě překročila první povodňový stupeň. Před 08:00 hydrologická služba ČHMÚ žádné povodňové stupně neevidovala.

Déšť bude přes den ustávat, na severu a severovýchodě republiky se ale mohou objevit lokální přeháňky. Neděle už má být slunečná, beze srážek a s letními teplotami kolem 25 stupňů.

 
Mohlo by vás zajímat

Babiš odpálil předvolební bombu. Ekonom vysvětluje, jak je to se "slibem za bilion"

Babiš odpálil předvolební bombu. Ekonom vysvětluje, jak je to se "slibem za bilion"
11:06

Fialova drahota? Česko má podle srovnání překvapivé výsledky

Fialova drahota? Česko má podle srovnání překvapivé výsledky

Nejen lepší důchody či vyšší mzdy. Tématem voleb je překvapivě ještě něco jiného

Nejen lepší důchody či vyšší mzdy. Tématem voleb je překvapivě ještě něco jiného

Hlas z českých hospod: Politice zoufale chybí silné osobnosti, nemám koho volit

Hlas z českých hospod: Politice zoufale chybí silné osobnosti, nemám koho volit
domácí Aktuálně.cz Obsah počasí déšť

Právě se děje

před 32 minutami
Zemřel obr v brance. Dryden byl legendou Montrealu i kanadského hokeje

Zemřel obr v brance. Dryden byl legendou Montrealu i kanadského hokeje

Kanadský brankář Ken Dryden zemřel po boji s rakovinou ve věku 78 let. Šestkrát vyhrál Stanley Cup a změnil způsob, jak se v NHL chytá.
před 54 minutami
Babiš odpálil předvolební bombu. Ekonom vysvětluje, jak je to se "slibem za bilion"
11:06

Babiš odpálil předvolební bombu. Ekonom vysvětluje, jak je to se "slibem za bilion"

Ekonomický program hnutí ANO pro volby v roce 2025 nabízí snížení korporátní daně, zastavení růstu odvodů pro živnostníky nebo zvýšení důchodů.
před 1 hodinou
Apple čelí žalobě kvůli využívání knih k trénování umělé inteligence

Apple čelí žalobě kvůli využívání knih k trénování umělé inteligence

Spisovatelé tvrdí, že společnost Apple knihy bez povolení zkopírovala a neposkytla jim jako autorům žádnou kompenzaci.
před 1 hodinou
Jeden z Putinových nejvěrnějších má přístup k jaderným zbraním. Přežil i vzpouru

Jeden z Putinových nejvěrnějších má přístup k jaderným zbraním. Přežil i vzpouru

Ruský generál Valerij Gerasimov je od listopadu 2012 náčelníkem generálního štábu ruské armády a prvním náměstkem ministra obrany.
Aktualizováno před 1 hodinou
Vévodkyně se za Navrátilovou přimluvila. Teď britská královská rodina smutní

Vévodkyně se za Navrátilovou přimluvila. Teď britská královská rodina smutní

Letos je to 50 let, co osmnáctiletá dívka z Řevnic sebrala odvahu, odjela do New Yorku na US Open a už se nevrátila.
před 1 hodinou
Prahu zasáhl vydatný déšť. Jedna stanice krátce překročila první povodňový stupeň

Prahu zasáhl vydatný déšť. Jedna stanice krátce překročila první povodňový stupeň

Na některých místech Česka od pátečního večera vydatně pršelo, nejvíc v Praze, kde za posledních 24 hodin spadlo i přes 50 milimetrů srážek.
před 2 hodinami
"Odmalička jsem cítil, že se víc zajímám o kluky." Na vesnici to bylo pro gaye těžké

"Odmalička jsem cítil, že se víc zajímám o kluky." Na vesnici to bylo pro gaye těžké

"Od malička jsem cítil, že se víc zajímám o kluky," vypráví svůj příběh dvaačtyřicetiletý muž. Zamiloval se do spolužáka už v první třídě.
Další zprávy