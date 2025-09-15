Povolte žákům u maturity pravidla pravopisu a elektronické slovníky, žádají učitelé

Domácí

před 2 hodinami
Učitelská platforma nesouhlasí se zákazem používat Pravidla českého pravopisu při psaní maturitní slohové práce. Ministerstvo školství by podle ní mělo žákům u maturitní zkoušky umožnit používání elektronických textových editorů, Internetové jazykové příručky a elektronických slovníků. Zároveň by mělo nastavit jasná pravidla, jak předejít jejich zneužívání.
Učitelská platforma o tom informovala v tiskové zprávě. Zákaz používání Pravidel českého pravopisu u maturitního slohu vyplývá z nové metodiky ministerstva školství, žáci je nebudou moci používat od jarního termínu maturit 2026.

"Pravidla českého pravopisu tak, jak je známe z dob minulých, zcela pozbyla původního významu, Ústav pro jazyk český již negarantuje obsah listinných vydání, tudíž v současné době již pravidla neodrážejí soudobé trendy," uvádí ministerstvo v metodice.

"Žáky po celé čtyři roky připravujeme na práci s digitálními zdroji, elektronickými slovníky, Internetovou jazykovou příručkou či textovými editory. Odebrání těchto podpůrných prostředků u maturity znamená zásadní odtržení školní praxe od reality života a zároveň popření digitálních kompetencí, které jsou přitom nedílnou součástí rámcových vzdělávacích programů," uvedla členka Učitelské platformy a učitelka českého jazyka na pražském Gymnáziu Paměti národa Jana Šindlerová.

Reforma maturity z českého jazyka a literatury je podle Učitelské platformy potřebná, musí ale podle ní směřovat do 21. století. "Jen tak se zkouška dostane do souladu s aktuálními vzdělávacími koncepcemi, strategiemi a vizemi," uvedla platforma.

Podle Učitelské platformy je nutné, aby ministerstvo školství umožnilo u maturitní zkoušky používání elektronických textových editorů, Internetové jazykové příručky a elektronických slovníků. Zároveň je potřeba, aby resort nastavil jasná pravidla, jak předejít zneužívání těchto prostředků. Ministerstvo by také podle Učitelské platformy mělo konzultovat budoucí úpravy maturitní vyhlášky a metodik s pedagogy a odborníky, aby odpovídaly moderním vzdělávacím potřebám.

"Maturitní zkouška musí ověřovat dovednosti, které žáky připraví na budoucí život a práci. Opačný přístup vzdělávání jen vzdaluje realitě a škodí těm, kteří potřebují naši podporu nejvíce," uvedla Lucie Bušová, která vyučuje český jazyk na Taneční konzervatoři hlavního města Prahy.

 
