Povolte žákům u maturity pravidla pravopisu a elektronické slovníky, žádají učitelé

Učitelská platforma o tom informovala v tiskové zprávě. Zákaz používání Pravidel českého pravopisu u maturitního slohu vyplývá z nové metodiky ministerstva školství, žáci je nebudou moci používat od jarního termínu maturit 2026.
"Pravidla českého pravopisu tak, jak je známe z dob minulých, zcela pozbyla původního významu, Ústav pro jazyk český již negarantuje obsah listinných vydání, tudíž v současné době již pravidla neodrážejí soudobé trendy," uvádí ministerstvo v metodice.
"Žáky po celé čtyři roky připravujeme na práci s digitálními zdroji, elektronickými slovníky, Internetovou jazykovou příručkou či textovými editory. Odebrání těchto podpůrných prostředků u maturity znamená zásadní odtržení školní praxe od reality života a zároveň popření digitálních kompetencí, které jsou přitom nedílnou součástí rámcových vzdělávacích programů," uvedla členka Učitelské platformy a učitelka českého jazyka na pražském Gymnáziu Paměti národa Jana Šindlerová.
Reforma maturity z českého jazyka a literatury je podle Učitelské platformy potřebná, musí ale podle ní směřovat do 21. století. "Jen tak se zkouška dostane do souladu s aktuálními vzdělávacími koncepcemi, strategiemi a vizemi," uvedla platforma.
Podle Učitelské platformy je nutné, aby ministerstvo školství umožnilo u maturitní zkoušky používání elektronických textových editorů, Internetové jazykové příručky a elektronických slovníků. Zároveň je potřeba, aby resort nastavil jasná pravidla, jak předejít zneužívání těchto prostředků. Ministerstvo by také podle Učitelské platformy mělo konzultovat budoucí úpravy maturitní vyhlášky a metodik s pedagogy a odborníky, aby odpovídaly moderním vzdělávacím potřebám.
"Maturitní zkouška musí ověřovat dovednosti, které žáky připraví na budoucí život a práci. Opačný přístup vzdělávání jen vzdaluje realitě a škodí těm, kteří potřebují naši podporu nejvíce," uvedla Lucie Bušová, která vyučuje český jazyk na Taneční konzervatoři hlavního města Prahy.