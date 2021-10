Postup Mynáře, který šel k Zemanovi pro podpis, je těžko obhajitelný, říká právník

Za těžko obhajitelný považuje ústavní právník Jan Kysela postup kancléře Vratislava Mynáře, který předložil v nemocnici prezidentovi Miloši Zemanovi k podpisu rozhodnutí o zasedání sněmovny, ačkoliv ho den předtím nemocnice informovala, že Zeman není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.

Zeman, který je hospitalizován přes týden, podle stanoviska Ústřední vojenské nemocnice není v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti, citoval z vyjádření nemocnice předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Mynář měl stanovisko nemocnice k dispozici ve středu 13. října, o den později zprostředkoval setkání Zemana se šéfem sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO), při kterém prezident podepsal rozhodnutí o svolání zasedání nové sněmovny na pondělí 8. listopadu.

Kysela napsal, že Mynářovo jednání naplňuje obavy široké veřejnosti vyslovované přinejmenším od minulého týdne. "Postup je to těžko obhajitelný, připomínající orientální despocie," uvedl.

Sněmovna by se ke stejnému datu sešla i bez iniciativy prezidenta, takže samotné rozhodnutí považuje Kysela za méně závadné. "Stanovuje to, co by se stejně stalo. To ale nevylučuje důvodnost prošetření okolností prezidentova podpisu," podotkl.

Ústavní právník Ondřej Preuss České televizi řekl, že dokument podepsaný Zemanem, nemá de facto právní účinky, protože by se podle ústavy zákonodárci i tak sešli tentýž den.

"Ale je otázka, zda prezident v té chvíli byl schopen tímto způsobem jednat. To bych ale nerad posuzoval, protože nemám k dispozici dané informace," doplnil. Rozpory ve vyjádřeních prezidentské kanceláře označil za bizarní. "Odpovědnost bych viděl na straně kanceláře, měla by mít informace a sloužit jako servisní organizace," řekl.