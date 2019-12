Populární youtuber Kovy neprošel do finále StarDance. Odcházím v nejlepším, řekl

Těsně před branami finále populární soutěže StarDance, vysílané Českou televizí, skončil populární youtuber Karel "Kovy" Kovář s partnerkou Veronikou Liškovou. Do finále jubilejního desátého ročníku tanečního klání postupují herci Veronika Khek Kubařová, Matouš Ruml a známý rybář Jakub Vágner.

"Důležité je v tom nejlepší odejít. Pokud mohu nějak vystihnout dnešní večer, tak je to to nejlepší, co jsem kdy zažil. Musím říct, že v tenhle výsledek jsem doufal," prohlásil populární youtuber Karel "Kovy" Kovář těsně poté, co jej porota ze soutěže vyřadila. Dodal, že je na výkony jejich tanečního páru pyšný, zejména k velmi mladému věku své partnerky Veroniky Liškové, které je devatenáct let.

Za největší favority desáté řady StarDance označovaly sázkové kanceláře bývalou biatlonistku Gabrielu Koukalovou a herce Matouše Rumla. Populární sportovkyně ale již v minulém kole soutěže vypadla, šanci potvrdit roli favorita během finálového večera v sobotu 14. prosince má tak už pouze Ruml.

Taneční klání celebrit s profesionálními tanečníky se na televizních obrazovkách objevilo poprvé v roce 2004 ve Velké Británii. Poté se soutěž rozšířila do desítek zemí a v roce 2006 ji poprvé vysílala Česká televize. StarDance tehdy sledovalo v průměru na dva miliony diváků, od té doby zájem o show klesal. Loni sledovalo jednotlivé díly v průměru 1,45 milionu lidí a finálový večer si v televizi pustilo 1,64 milionu diváků. Předchozí finále v roce 2016 mělo podle ČT sledovanost zhruba 1,6 milionu lidí.

