Zimola, Chovanec i Poche. Poprvé zasedlo nové početnější předsednictvo ČSSD

Poprvé od březnového sjezdu se v pátek v pražském Lidovém domě sešlo předsednictvo ČSSD. V širším vedení sociální demokracie, které je nově koncipované po změně stanov, zasednou i bývalý ministr vnitra a končící poslanec Milan Chovanec, bývalý statutární místopředseda Jiří Zimola, europoslanec Miroslav Poche či bývalý ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál.

Předseda ČSSD Jan Hamáček při příchodu na jednání připomněl, že nové předsednictvo je přibližně dvakrát větší než dříve. "Je to ustavující jednání, krok do jisté míry do nové situace. Členů je tam přes 50, uvidíme, zda všechny kraje zvládly navolit své členy a všichni dorazí," řekl novinářům.

Mezi členy předsednictva nechybí někdejší úřadující šéf strany Chovanec, který ke 14. dubnu opouští sněmovnu především kvůli nesouhlasu s účastí v koaliční vládě s ANO. Jednání se má příležitost účastnit i pražský sociální demokrat Poche, kterého prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat šéfem diplomacie. Členem předsednictva je i Zimola, jenž loni v listopadu rezignoval kvůli rozporům ve vedení z funkce prvního místopředsedy strany.

Předsednictvo nemá na programu informace z reportáže pořadu Reportéři ČT o ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi. Společnost Xaverov, většinově vlastněná Tomanovým otcem, podle zjištění ČT získala na základě smíru se státem 29 pozemků. Klíčovým dokumentem pro spor se stalo v roce 2005 prohlášení ministerstva zemědělství z roku 2005, kdy byl ministrem Petr Zgarba (ČSSD) a Toman byl náměstkem.

Toman ve středu odmítl, že by na převod pozemků od státu mohl mít jako náměstek vliv. Hamáček s ním o záležitosti hovořil a vysvětlení mu stačilo. "Pokud někdo z členů předsednictva bude mít doplňující dotazy, určitě je bude moci panu ministrovi položit. Pro mě je to uzavřená věc," konstatoval Hamáček.