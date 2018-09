Starostové dají k Ústavnímu soudu Starosty pro Prahu. Parazitují na nás, říká Gazdík

STAN tak napadne rozhodnutí Městského soudu v Praze, podle kterého Starostové pro Prahu nezneužívají slovo starostové, protože mají na kandidátce 11 starostů z 65 kandidátů.

Praha - Starostové a nezávislí (STAN) podají ústavní stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, který odmítl návrh STAN na zrušení registrace kandidátní listiny Starostové pro Prahu pro podzimní volby do zastupitelstva hlavního města.

Podle STAN se Starostové pro Prahu názvem úmyslně snaží vyvolat dojem, že je to kandidátka pražské odnože hnutí STAN. Starostové pro Prahu postup STAN považují za nefér, ale právní kroky zatím nechystají. Komunální volby se uskuteční 5. a 6. října spolu s volbami do třetiny Senátu. Do pražského zastupitelstva kandiduje 29 uskupení.

"Hnutí Pro Prahu využilo situace, kdy jsme v Praze navázali spolupráci s dalšími demokratickými stranami na politickém středu, a zcela neeticky použilo název 'Starostové' pro svou kandidátku," uvedl pražský předseda STAN Petr Hlubuček. Ústavní stížností chce problém s podobnými názvy řešit i kvůli možným podobným případům v budoucnu, aby se neobjevily kandidátky například Občanští demokraté pro Prahu nebo ANO 2021.

"Značka není pouze název a logo, ale i identita hnutí, která má zásadní význam pro odlišení vlastní práce od práce konkurentů. Parazitováním na dlouhodobě budované celostátní značce zneužívají každodenního úsilí našich starostů v čele obcí a důvěry občanů v jejich odvedenou práci," dodal celostátní předseda hnutí Petr Gazdík.

Hnutí argumentuje tím, že Pro Prahu v minulosti nikdy neregistrovalo název se slovem starostové. Ve čtvrtečním rozhodnutí však Městský soud v Praze připomenul, že hnutí Pro Prahu bylo v letech 2013 až 2014 registrováno u ministerstva vnitra jako Starostové pro Prahu. Podle webu Českého statistického úřadu ale pod tímto názvem do zastupitelstva hlavního města nikdy nekandidovalo.

"Místo toho, aby se omluvili, že nás neprávem atakují, pokračují tímto způsobem," řekl předseda Starostů pro Prahu Karel Fischer. Podle něj proti původnímu rozsudku není opravný prostředek. "Jestli je cílem zpochybnit celé volby, ať to zkusí. Voliči poznají, kdo to s Prahou myslí vážně. Naším jediným zájmem je Praha," řekl Fischer. Někteří představitelé STAN podle něj hnutí očerňují například na sociálních sítích. Právní kroky ale nyní nechystají. "Nechceme zatěžovat soudy," dodal Fischer.

Podle usnesení Městského soudu v Praze Starostové pro Prahu nezneužívají slovo starostové, protože mají na kandidátce 11 starostů z 65 kandidátů. Soud neshledal v rozhodnutí registračního úřadu pochybení, protože ten není oprávněný posuzovat otázku možné zaměnitelnosti politických subjektů.

Podle soudu navíc nelze konstatovat zaměnitelnost, protože kandidátka jednoho uskupení má název TOP 09 a Starostové (STAN ve spolupráci s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla - Spojené síly pro Prahu) a druhá Starostové pro Prahu. V názvu je tak podle soudu řada rozlišovacích prvků.

"Orel mouchu nelapá"

Starostové pro Prahu si za svým názvem stojí. "Jsme připraveni bojovat o svůj název i u Ústavního soudu, pokud se TOP 09 a Starostové rozhodnou ve sporu pokračovat," zareagoval předseda Starostů pro Prahu Karel Fischer. "Jestli mají pan doktor Pospíšil a paní doktorka Marvanová za cíl zpochybnit celé volby, nechť to zkusí," dodal.

Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová také poukázala na to, že STAN má podobné heslo jako Starostové pro Prahu. "Podívejte co je tady napsáno. Tak kdo komu co bere," řekla Hujová, která za Starosty pro Prahu kandiduje do Senátu. "Ať pokračují. Já v těchto chvílích vždycky říkám, že orel mouchu nelapá," dodala.