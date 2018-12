První místopředseda klubu ČSSD Birke rezignoval. Nástupce vyberou poslanci tajně

Starosta Náchoda, poslanec a také první místopředseda klubu Jan Birke se v pátek vzdal poslední jmenované funkce. Od příštího roku už nebude druhým nejdůležitějším členem poslaneckého klubu sociální demokracie. Podle informací Aktuálně.cz by na jeho místo mohla postoupit Kateřina Valachová.

"Vedly mne k tomu časové důvody. Jiné v tom nehledejte," vysvětlil Aktuálně.cz svou rezignaci na post prvního místopředsedy Birke s tím, že čekal na výsledek komunálních voleb v Náchodě. Ty pro něj dopadly dobře, a tak se rozhodl věnovat hlavně postu starosty, který letos na podzim obhájil.

"Bude lepší být řadový poslanec, kterým jsem byl v minulém období, protože se chci maximálně věnovat starostování a mému oblíbenému Náchodu. Jako řadový poslanec budu prospěšnější," dodal Birke.

Nového prvního místopředsedu budou poslanci sociální demokracie volit tajně. Podle informací redakce může do vedení klubu "povýšit" bývalý primátor Brna Roman Onderka nebo jihočeský poslanec Ondřej Veselý.

Onderka v odpovědi napsal, že o kandidatuře neuvažuje. Naopak Veselý zájem o post už projevil. "Mohu potvrdit, že kandidaturu zvažuji. Ještě jsem ji ale nepodal," odpověděl Veselý na dotaz Aktuálně.cz.

Výměna funkcí by ale mohla být ještě složitější. Veselý by totiž pravděpodobně nenahradil Birkeho na postu prvního místopředsedy. O tuto pozici stojí současná řadová místopředsedkyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. Ta by tedy ve vedení klubu mohla posílit a Veselý by se stal řadovým místopředsedou klubu místo ní.

Birke patří mezi výrazné tváře strany. Ještě minulý rok byl místopředsedou ČSSD a přibližně tři měsíce také volebním manažerem. "Tehdy jsem ovšem neměl funkce ve sněmovně. Byl jsem řadový poslanec," uvedl. Birke je členem hospodářského a zemědělského výboru a také podvýboru pro sport.