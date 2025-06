Politická šikana: Decroix je Schillerovou ODS, na Blažka se vzpomíná v dobrém

Českou politickou scénou sice otřásá bitcoinová kauza Pavla Blažka, voličské podpory koalice Spolu se zatím nedotkla. Alespoň to ukazují průzkumy veřejného mínění. Ve třetí epizodě podcastu Politická šikana se vracíme k osobnosti exministra Blažka a jeho posledním minutám před "politickou smrtí". Neopomněli jsme probrat ani jeho novou nástupkyni Evu Decroix a raketový nárůst podpory SPD.

Podle průzkumu agentury STEM podpora opozičního hnutí ANO, dosavadního hegemona průzkumů, oslabila na 30,1 procenta. Naopak koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) si mírně polepšila, hlasovalo by pro ni 22,3 procenta voličů. Tentýž průzkum přisoudil SPD zisk 13,1 procenta hlasů, zatímco průzkum provedený NMS Research připsal hnutí Tomia Okamury dokonce 17 procent. Co stojí za skokovým nárůstem podpory SPD? Radek Bartoníček přináší své vysvětlení.

Podcast Politická šikana pitvá také přístup premiéra Petra Fialy a jeho ODS k celé bitcoinové kauze - tedy zda mají vůbec zájem, aby se veřejnost dozvěděla popravdě všechny informace. Podle Radka Bartoníčka nepůsobilo dobře, že zástupci ODS tvrdili, že Blažek nemůže poskytovat bližší informace, protože si to údajně orgány činné v trestním řízení nepřejí. Následně ale sám Blažek přiznal, že žádný takový zákaz mluvit nemá a nakonec - k nelibosti ODS - v minulém týdnu na mimořádné schůzi sněmovny vystoupil.

Jedním z témat podcastu byla i nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix, kterou Michaela Nováčková srovnává s místopředsedkyní hnutí ANO Alenou Schillerovou. A to kvůli tomu, že Decroix natočila a na sociální sítě vložila videa, na kterých působí poněkud ztřeštěně.

Blažek? Rozporuplná postava

Vratislav Dostál v podcastu přibližuje osobu Pavla Blažka z netypického, nepolitického pohledu, tedy spíše to, jaký bývá v soukromí. A protože Vráťa mluvil s řadou lidí, sesbíral spoustu historek, a představuje tak dosti jiného Blažka, než jak jej doposud líčila média. "Někteří nevěří, že by šlo o korupční kauzu, myslí si, že Blažek byl spíše naivní," říká Vráťa Dostál.

Novináři se v podcastu přeli o to, jaká vlastně byla role Pavla Blažka a do jaké míry bylo od premiéra Fialy riskantní, že ho vůbec do vlády vzal. Zatímco Vratislav Dostál nyní už exministra Blažka hájil, Radek Bartoníček trval na tom, že v tomto udělal premiér chybu.