Národní protidrogový koordinátor Vobořil končí, chce se věnovat rodině

před 2 hodinami

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil po osmi letech ve funkci končí. Uvedl to v pátečním vydání deník Mladá fronta Dnes (MfD). Vobořil odejde ke konci července z osobních důvodů. Národní protidrogový koordinátor je zároveň výkonným místopředsedou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ředitelem Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády. Vobořil řekl deníku, že odchod dlouhodobě plánoval. "Mám děti, žiji v Brně. Do Prahy neustále dojíždím a stěhovat se sem nechci," uvedl. "Vzdal se služebního poměru na vlastní žádost. Bylo to jeho osobní rozhodnutí," řekl deníku premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), pod kterého protidrogový odbor na Úřadu vlády spadá.

autor: ČTK | před 2 hodinami