Motorista Šťastný kvůli střetu zájmů upravil vedení svých firem

Vyplývá to z notářského zápisu zveřejněného ve Sbírce listin.
Šťastný, který by mohl ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů obsadit post ministra pro sport, prevenci a zdraví, už v minulých dnech oznámil, že odchází ze správních rad a vedení firem, v kterých působil.
Šťastný podle notářského zápisu z konce října zůstává i nadále jediným akcionářem Medical Investments, skončil ale jako předseda správní rady. Do té byla nově zvolena jeho manželka a synové Šťastného z předchozího manželství.
Server iRozhlas.cz píše, že firma sdružuje podnikání Šťastného ve zdravotnictví i jeho majetek. Ten podle listin v obchodním rejstříku překračuje 200 milionů korun. Vedle podnikání vlastní i několik nemovitostí, například rodinný dům v pražské Hostivaři, luxusní byty v pražských Holešovicích nebo venkovskou usedlost na Benešovsku, kterou nabízí k pronájmu na cestovatelských platformách.
Šťastný také už dříve řekl, že nehrozí, že by byl ve střetu zájmu, protože jeho firmy nepobíraly dotace. Střet zájmů nastává podle zákona tehdy, pokud člen vlády vlastní čtvrtinový a vyšší podíl ve firmě, která pobírá dotace a investiční pobídky.
