Milovníci dechovky, youtuberů a historie. Kdo volí Babiše, kdo Nerudovou a kdo Pavla

Na rozdíl od jiných sociologických šetření tento projekt nezjišťuje, kdo je zrovna nejpopulárnější, ale snaží se odhalit, v jakých sociálních, ekonomických, vzdělanostních i spotřebitelských skupinách nejvážnější uchazeči o prezidentský post bodují. A kde mají naopak mizivou přízeň, takže si je budou ještě muset alespoň něčím získat, pokud chtějí postoupit do druhého kola.

Průzkum vychází z Atlasu Čechů, který pracuje se vzorkem 3500 lidí, jenž přesně reprezentuje českou online populaci – tedy ty, kteří alespoň občas používají internet. U mladších věkových kategorií je to téměř 100 procent lidí. U nejstarší kategorie nad 65 let pak 45 procent lidí.

Středoškolák: 43 % příznivců Andreje Babiše má střední školu bez maturity (zastoupení této vzdělanostní kategorie v populaci činí 32 %). Senior: 18 % příznivců Andreje Babiše má 65 let a více (zastoupení této věkové kategorie v celépopulaci činí 10 %). Zprávy z televize: 84 % příznivců Andreje Babiše čerpá informace o společenských a politických tématech z televize (populační průměr v této kategorii činí 73 %). Divák TV Nova: 46 % příznivců Andreje Babiše pravidelně sleduje televizi Nova (v populačním celku je to 34 % lidí). Rodič: 85 % příznivců Andreje Babiše má děti (v celé populaci je to 72 % lidí). Žije od výplatě k výplatě: 26 % příznivců Andreje Babiše přežívá od výplaty k výplatě (celkově se ve stejné situaci nachází 20 % lidí). Má rád Zemana: 41 % příznivců Andreje Babiše si s dosluhujícím prezidentem spojuje pozitivní emoce (v celé populaci je to 14 % lidí). Před revolucí mu bylo lépe: 31 % příznivců Andreje Babiše si myslí, že se lidé měli před listopadem 89 lépe než dnes (v populačním průměru zastává stejný názor 18 % lidí). EU je pro něj nevýhodná: 38 % příznivců Andreje Babiše je přesvědčeno, že členství Česka v Evropské unii je pro ně nevýhodné (v celé populaci zastává takový názor 26 % lidí). Jezdí na stále stejnou dovolenou: 28 % příznivců Andreje Babiše se jezdí rekreovat na stále stejná místa (v populačním průměru takovou dovolenou volí 19 % lidí). Posílá řetězové maily: 41 % příznivců Andreje Babiše pravidelně přeposílá řetězové e-maily (z celkové populace se tak chová 28 % lidí). Zajde na dechovku: 25 % příznivců Andreje Babiše má rádo dechovku (v průměrné populaci takovou zálibu sdílí 13 % lidí). Chutná mu česká kuchyně: 69 % příznivců Andreje Babiše má rádo jídla připravená podle tuzemských receptů (v průměrné populaci je upřednostňuje 55 % lidí). Pije turka: 31 % příznivců Andreje Babiše si dopřává mletou kávu zalitou vroucí vodou (v celkovém průměru si takto kávu připravuje 21 % lidí). zobrazit více

Některé charakteristiky přesvědčených voličů Andreje Babiše nepřekvapí. Předseda hnutí ANO výrazně boduje u nejstarší generace a lidí s nižším dokončeným vzděláním. Naopak u mladých a vysokoškoláků propadá. Nepřekvapí ani politická orientace jeho příznivců. Ve velkém (49 procent) jde o lidi, kteří volili v minulých volbách ANO, mezi podporovateli má jen minimální procento příznivců vládních stran.

Co je však zajímavé, nijak vysoké popularitě se netěší ani u voličů SPD, kterým Tomio Okamura doporučuje vlastního prezidentského kandidáta Jaroslava Baštu. Pokud Babiš nesežene podporu všech protestních stran, může se to pro něj stát fatálním už v prvním kole.

Všichni kandidáti v předvolební kampani sice předváděli před Vánocemi nejrůznější pečení, ale ukazuje se, že jen Andrej Babiš se svou vánočkou přesně věděl, co jeho voliče potěší – ti nadprůměrně deklarují, že mají rádi českou kuchyni a rádi si posedí u „turka“.

Názorová orientace Babišova charakteristického voliče je výrazně protestní. Nemyslí si, že může přispět k řešení problémů ve své obci, v této zemi a už vůbec ne ve světě. Zatímco v průměru si 42 procent lidí myslí, že v Česku se žije dobře, mezi Babišovými voliči to není ani třetina. Za výhodné nepovažují ani členství v Evropské unii a po roce 1989 podle nich není lépe.

Volič Petra Pavla: movitý vysokoškolák se zálibou v historii

Muž: 62 % příznivců Petra Pavla tvoří muži (jejich zastoupení v populaci činí 50 %). Vysokoškolák: 32 % příznivců Petra Pavla absolvovalo vysokou školu (v celé populaci dosáhlo na takové vzdělání 22 % lidí). Bohatší: 37 % příznivců Petra Pavla žije v domácnosti s vyšším příjmem (celkově takové úrovně dosahuje v Česku 26 % lidí). Zprávy online: 82 % příznivců Petra Pavla čerpá informace o společenských a politických tématech z internetových médií (populační průměr v této kategorii činí 67 % lidí). Sleduje ČT24: 56 % příznivců Petra Pavla sleduje zpravodajský kanál ČT24 (v populačním celku je to 39 % lidí). Ze středně velkého města: 41 % příznivců Petra Pavla žije v obci nad 50 000 obyvatel (v celé populaci je to 30 % lidí). Má rezervu na půl roku: 26 % příznivců Petra Pavla má uspořeno dostatek peněz, aby vydrželo 6 měsíců bez příjmu (v celé populaci je takto zajištěno 17 % lidí). Spokojen se životem: 71 % příznivců Petra Pavla je spokojeno se svým životem (v celé populaci se takto charakterizuje 60 % lidí). Je mu lépe než před revolucí: 58 % příznivců Petra Pavla je přesvědčeno, že lidé se dnes mají lépe než před listopadem 89 (v celé populaci takový názor sdílí 30 % obyvatel). EU je pro něj výhodná: 41 % příznivců Petra Pavla pro sebe považuje za velmi výhodné členství Česka v Evropské unii (v populačním průměru je 28 % lidí). Je pro něj důležitá morálka: 71 % příznivců Petra Pavla považuje za důležité neporušovat své morální zásady (v celé populaci takový postoj zastává 60 % lidí). Umí anglicky: 28 % příznivců Petra Pavla ovládá slušně angličtinu (v celé populaci je to 18 % lidí). Milovník historie: 46 % příznivců Petra Pavla sleduje pravidelně pořady o historii (v populačním průměru se ke stejné zálibě přiznává 37 % lidí). zobrazit více

V řadách voličů, kteří se již rozhodli, komu dají svůj hlas, boduje Petr Pavel výrazně u mužů, naopak propadá u žen – mezi jeho příznivci jich je pouze 38 procent, ač tvoří polovinu populace. Úspěšný je v Praze i v městech na 50 tisíc obyvatel. Stejně tak dobře si vede u vysokoškoláků a bohatších lidí. Příliš velké volební zisky ale nemůže čekat v severozápadních Čechách.

Za povšimnutí stojí, z jakých politických řad se rekrutují ti, kdo by jej rádi viděli na Pražském hradě. Třebaže si voličů ANO zatím dokázal získat málo – osm procent, nejde o úplně zanedbatelné číslo. Mnohem úspěšnější už je u těch, kdo volili koalici Spolu. Mezi těmi je dokonce citelně populárnější (38 procent) než jeho konkurentka Danuše Nerudová.

Svým celkovým životním zaměřením jsou příznivci Petra Pavla jakýmsi antipodem těch, kdo tíhnou k Andreji Babišovi. Jsou movitější, rádi střídají místa, kde tráví dovolenou, mají pozitivní vztah k odkazu Václava Havla a v oblibě chovají i současného premiéra Petra Fialu (ODS). Dávají také najevo spokojenost se svým životem, jsou přesvědčeni, že mohou změnit své okolí, a zajímají se o mezinárodní dění.

Volič Danuše Nerudové: mladík z velkoměsta, co sleduje youtubery

Mladý: 29 % příznivců Danuše Nerudové je ve věku mezi 18 a 29 lety (zastoupení této věkové kategorie v celé populaci činí 17 %). Žije v centru velkoměsta: 32 % příznivců Danuše Nerudové bydlí v širším centru velkého města (v celkové populaci má takovou adresu 21 % lidí). Student: 16 % příznivců Danuše Nerudové studuje (v celé populaci je studentů 9 %). Zprávy čerpá z TV: 81 % příznivců Danuše Nerudové čerpá informace o společenských a politických tématech z televize (populační průměr v této kategorii činí 73 %). Má chytré hodinky: 55 % příznivců Danuše Nerudové používá chytré hodinky (v celé populaci je nosí 43 % lidí). Viní ze změn klimatu lidstvo: 69 % příznivců Danuše Nerudové je přesvědčeno, že ke klimatickým změnám zásadní měrou přispívá člověk (v celé populaci si to myslí 56 % lidí). Schvaluje homosexuální adopce: 62 % příznivců Danuše Nerudové souhlasí s tím, že homosexuální páry mají mít možnost adoptovat děti (v celkové populaci zastává takový názor 46 % lidí). EU je pro něj výhodná: 51 % příznivců Danuše Nerudové pro sebe považuje za velmi výhodné členství Česka v Evropské unii (v populačním průměru je to 28 % lidí). Přispívá na charitu: 75 % příznivců Danuše Nerudové přispívá finančně na charitu (v celé populaci to dělá 67 % lidí). Otevřený: 54 % příznivců Danuše Nerudové považuje za důležité být otevřený jiným pohledům na svět (v celé populaci s takovou myšlenkou souzní 46 % lidí). Je mu lépe než před revolucí: 45 % příznivců Danuše Nerudové je přesvědčeno, že lidé se dnes mají lépe než před listopadem 89 (v celé populaci takový názor sdílí 30 % obyvatel). Záleží mu na mezinárodní politice: 38 % příznivců Danuše Nerudové má za to, že pro budoucnost Česka je důležitější aktivita na mezinárodním než domácím poli (v průměru takový názor zastává 26 % lidí). Dovolená vždy jinde: 72 % příznivců Danuše Nerudové jezdí na dovolenou vždycky na nová místa (v celkové populaci se takto chová 56 % lidí). Sleduje youtubery: 33 % příznivců Danuše Nerudové sleduje youtubery (v celkové populaci je to 19 % lidí). zobrazit více

Danuše Nerudová je kandidátkou mladé generace. Výrazně boduje u lidí do 29 let. Co naopak překvapí, je její pouze průměrná popularita u žen, třebaže právě ony bývají často považovány za její pevnou voličskou skupinu.

Oblíbená je mezi lidmi, kteří souhlasí s tím, aby homosexuální páry mohly adoptovat děti, a také v řadách těch, kdo jsou přesvědčeni, že příčinou klimatických změn je lidská činnost.

Příznivcům Danuše Nerudové se v Česku žije dobře a mají pocit, že mohou přispět k řešení problémů obce i celé republiky. Dávají peníze na charitu, věnují se mezinárodní politice a pozitivně vnímají premiéra Petra Fialu (ODS) i ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti).

Prezidentská kandidátka slušně boduje u voličů stran vládní pětikoalice, ale ve srovnání se svým konkurentem Petrem Pavlem jen málo u těch, kdo odevzdali hlas koalici Spolu. Podobně jako on má pak mizivou podporu v řadách příznivců hnutí ANO.

Spojeni znechucením

Ty, kdo jsou již rozhodnuti odevzdat hlas buď Danuši Nerudové, nebo Petru Pavlovi, spojuje nechuť k Andreji Babišovi (pozitivně ho vnímá pouhá desetina z nich). Sdílená antipatie tak může sehrát důležitou roli v druhém kole prezidentské volby, pokud by do něj předseda hnutí ANO postoupil. V tom prvním ale nyní všichni tři kandidáti potřebují maximalizovat přízeň ve skupinách, kde se jim daří, a minimalizovat ztráty tam, kde zaostávají.