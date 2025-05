Začneme bourat zeď, která nám brání v rozvoji, říká žena z projektu Česko, funguj!

Když zájemci kliknou na web ceskofunguj.cz, možná je zaujme, že v první chvíli uvidí šestici žen, které stejnojmennou organizací zastupují. Muže není vidět žádného. Nejde ale přitom o žádnou feministickou iniciativu. Jde o snahu zlepšit fungování České republiky, zejména pokud jde o efektivitu státní správy. Stojí za ní mimo jiné filantropové, které štve, že země nefunguje ještě podstatně lépe.

Z šestice žen je uvedena jako první Karolína Kopka, která má u svého jména napsáno, že je obsahovou manažerkou organizace Česko, funguj! Leccos o tom ví, protože v minulosti si vyzkoušela práci v české státní správě, konkrétně na ministerstvu vnitra nebo ministerstvu pro místní rozvoj. Právě odtud přešla do zmiňovaného nového projektu, za kterým stojí hned šest neziskových organizací - například Centrum veřejných financí, České priority či Hlídač

státu.

"Právě teď finišujeme s dokončením 12 návrhů, které chceme v průběhu května představit veřejnosti i politikům. Snažili jsme se je vypracovat co nejlépe, následně jsme je dali ještě k široké oponentuře. Našim cílem je ukázat konkrétní cestu k tomu, aby mělo Česko efektivnější státní správu a podstatně více snižovalo byrokracii," vysvětluje Kopka, podle které budou návrhy nadstranické, takže je může prosazovat kterákoliv politická strana, které záleží na budoucnosti země.

"Každý den vidíme projevy toho, že náš stát nefunguje tak, jak má. Byrokracie dusí menší a střední podnikatele. Chybí kapacity ve školách, školkách i domovech důchodců. Stavební řízení probíhá stále na papíře. Pravá ruka státu často neví, co dělá levá. Toto nefungování státu v mnoha oblastech frustruje občany, podnikatele, politiky a úředníky," stěžuje si Kopka, podle které je situace dlouhodobě neudržitelná. Poukazuje na to, že například ve veřejných zakázkách stát utrácí bilion korun ročně. "Jenže, jak efektivně se to daří? I tomu se chceme věnovat skrze know-how partnerů jako je Datlab institut, Oživení či Lobbio," upřesňuje.



Pokud jde o financování celé organizace, jsou za ní především filantropové, kteří nepůsobí přímo v politice, ale snaží se posunout Česko dopředu. Novou iniciativu podporují podnikatelé a investoři spojení v Alianci pro moderní stát, především Libor Winkler, Martin Vohánka, Martin Moravec, Jan Barta, Václav Muchna, Martin Ducháček, Dušan Šenkypl, Martin Hájek, Petr Borkovec, Ondřej Fryc a Petr Košťál. Filantropové tvoří nejen zakladatele Aliance, ale kromě Česko, funguj! společně podporují i další veřejně prospěšné projekty.

Mimochodem, Alianci pro moderní stát řídí právník Josef Karlický, který stál za známou platformou Rekonstrukce státu, která od roku 2013 přicházela s návrhy protikorupčních zákonů. Letos v lednu ohlásila na webu rekontrukcestatu.cz svůj konec.

Na finanční ohodnocení jsou staré tabulky

Sama Karolína Kopka je ale v neziskovém sektoru spíše nováčkem, kromě zmiňovaného ministerstva pro místní rozvoj poznávala státní správu také na ministerstvu vnitra, ministerstvu zahraničí i Úřadu vlády. A jak tvrdí, všude potkávala kromě jiného kvalitní a aktivní úředníky - kteří se ale dost často rozhodli státní službu opustit.

"Bohužel nevydrží dlouho. Neustálé totiž narážejí do zdi. Když člověk přijde s nějakou iniciativou, stojí proti němu celý systém," upozorňuje s tím, že politici a vysoce postavení úředníci musí najít způsob, jak kvalitní úředníky udržet. "Je třeba je nějak motivovat, aby pro stát chtěli pracovat i po pěti a deseti letech. Není například možné, abychom pro jejich finanční ohodnocení používali několik let staré tabulky, které dnešní době vůbec neodpovídají," prohlašuje a vzápětí dodává, že nejde jen o peníze, ale o celý systém, který

bere chuť lidem, kteří přichází s inovacemi, nápady, se zlepšením.

Mezi 12 body ale nebudou jen ty, které se týkají státní správy, půjde například i o to, jak zlepšit efektivitu Poslanecké sněmovny, která se v posledních letech víc než jindy utápí v předlouhých proslovech některých řečníků. Za poslední čtyři roky tak poslanci schůzovali víc než kdykoliv dříve, měli také největší množství mimořádných schůzí či večerních jednání.

"Mezi naše doporučení, jak výrazně zlepšit výkon veřejné správy, patří i efektivnější zadávání veřejných zakázek, automatizace rutinního rozhodování na úřadech nebo lepší spolupráce obcí. Někdy bude nutné změnit zákony, ale často jde spíše o změnu priorit, postupů a procesů ve veřejné správě. Efektivnější stát ale potřebujeme všichni a myslím, že k našim opatřením se může přihlásit každý bez ohledu na další politické názory," tvrdí Karolína Kopka, která ujišťuje, že návrhy pochází od špičkových expertek a expertů na právo, ekonomiku a státní správu.