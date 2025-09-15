Domácí

Politická šikana: Volby mohou pro Babiše dopadnout zle, sociolog vysvětluje proč

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Michaela Nováčková, Vratislav Dostál
před 1 hodinou
Předvolební kampaň v Česku probíhá nečekaně v klidu. Podle sociologa a ředitele agentury STEM Martina Buchtíka působí letošní atmosféra spíše jako "klid před bouří". Přestože průzkumy ukazují stabilní podporu hnutí ANO kolem 30 procent a postupné přeskupování mezi menšími stranami, největší překvapení může přijít na poslední chvíli. Poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana.
Politickou šikanu s Martinem Buchtíkem (vlevo) a Vratislavem Dostálem moderovala Michaela Nováčková. | Video: Aktuálně.cz

"Když to srovnám s minulými volbami, je to úplně jiná kampaň - mítinky jsou klidnější a i samotní lídři působí vyrovnaněji," říká Vratislav Dostál. Jako příklad uvedl předvolební setkání Andreje Babiše (ANO) nebo debatu Kateřiny Konečné (Stačilo! a KSČM) a Tomia Okamury (SPD) v České televizi, jež se nesla v nečekaně umírněném duchu i přesto, že bojují o stejné voliče.

"Je vidět, že když mají politici jasně definovaného nepřítele, v tomto případě vládu Petra Fialy, nemají důvod se hádat mezi sebou," vysvětluje nebývalou souhru sociolog Martin Buchtík.

Méně mandátů, lepší výsledek?

Stabilní pozici hnutí ANO doprovází vysoká očekávání. "Cokoliv pod 30 procent pro ně musí být neúspěch," zdůrazňuje Buchtík. Současně však varuje, že i při lepším výsledku může hnutí získat méně mandátů než v minulosti, protože letos pravděpodobně propadne méně hlasů. Vnitrostranicky by taková situace mohla působit jako komplikace, i kdyby Babiš dosáhl lepšího volebního skóre.

Na vládní straně je situace složitější. Menší část voličů koalice Spolu váhá, zda vůbec přijde k urnám. "Vidíme dvě až tři procenta lidí, kteří v modelech říkají, že nepůjdou volit, ale emoce je nakonec může přivést," popisuje Buchtík.

Podle Dostála se největší dynamika odehrává mezi Piráty a Starosty - první mírně posilují, druzí ztrácejí. Vedle toho rostou i menší formace, například Motoristé, kteří se už pohybují kolem pěti procent.

Migrace je zástupný symbol

Související

Z duelu se stalo objetí. Okamura s Konečnou uzavřeli v televizi pakt o neútočení

Stačilo, Kateřina Konečná, Daniel Sterzik, volby, poslanecká sněmovna, mítink, předvolební kampaň, komunismus, příznivci, Česká Třebová

Velkou roli v kampani hrají i protestní uskupení jako SPD nebo Stačilo!, která staví na tématech migrace či odporu vůči Evropské unii. Přestože průzkumy ukazují, že voliče více zajímá ekonomika, zdravotnictví nebo školství, tato "symbolická" témata fungují jako mobilizační nástroj. "Migrace je zástupný symbol, který v lidech vyvolává pocit ohrožení a ztráty jistot," upozorňuje Buchtík.

Z dlouhodobého hlediska se česká politika podle Dostála odklání od někdejší dominance tradičních stran. "Možná stojíme na prahu druhé polistopadové republiky," zaznělo od něj v debatě. Vznik vlády složené výhradně z protestních hnutí by znamenal zásadní přeskupení sil a mohl by prověřit stabilitu demokratických institucí.

Pokud vás zajímá, proč letos působí volební kampaň tak nezvykle klidně nebo jaké scénáře se rýsují pro hnutí ANO i koalici Spolu, poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Aktuálně.cz Politická šikana.

 
Mohlo by vás zajímat

Klíčníci odemkli komoru s korunovačními klenoty. Expozice odhalí jejich příběh

Klíčníci odemkli komoru s korunovačními klenoty. Expozice odhalí jejich příběh
5 fotografií

Velký hazard. Řidič kamionu strávil dva dny za volantem bez odpočinku, policie žasla

Velký hazard. Řidič kamionu strávil dva dny za volantem bez odpočinku, policie žasla

Sedm klíčníků na Hradě otevřelo Korunní komoru s korunovačními klenoty

Sedm klíčníků na Hradě otevřelo Korunní komoru s korunovačními klenoty

Před pár týdny seděl v nejužším vedení ministerstva obrany, teď už radí zbrojařům

Před pár týdny seděl v nejužším vedení ministerstva obrany, teď už radí zbrojařům
domácí Aktuálně.cz Obsah Podcasty Aktuálně.cz Politická šikana Andrej Babiš Spolu SPD Kateřina Konečná Volby do sněmovny 2025 Rozcestník IG

Právě se děje

Aktualizováno před 10 minutami
Plíšková - Andrianjafitrimová 1:1. Češka ztrácí náskok, drama ve třetí sadě pokračuje

ŽIVĚ
Plíšková - Andrianjafitrimová 1:1. Češka ztrácí náskok, drama ve třetí sadě pokračuje

Sledujte online přenos z utkání prvního kola tenisového turnaje v Caldas da Rainha mezi Karolínou Plíškovou a Tessah Andrianjafitrimovou z Francie.
před 18 minutami

Klíčníci odemkli komoru s korunovačními klenoty. Expozice odhalí jejich příběh

Klíčníci odemkli komoru s korunovačními klenoty. Expozice odhalí jejich příběh
Prohlédnout si 5 fotografií
Kompletní souprava korunovačních klenotů zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť.
Premiéra Petra Fialu, který byl během ceremoniálu na předvolebním výjezdu v Moravskoslezském kraji, zastoupila vedoucí úřadu vlády Jana Kotalíková.
před 24 minutami
Velký hazard. Řidič kamionu strávil dva dny za volantem bez odpočinku, policie žasla

Velký hazard. Řidič kamionu strávil dva dny za volantem bez odpočinku, policie žasla

Řidič velké nákladní soupravy využil finty se spolujezdcem. Za velmi nezodpovědné a nebezpečné jednání na dálnici padla i tučná pokuta.
Aktualizováno před 1 hodinou
Sedm klíčníků na Hradě otevřelo Korunní komoru s korunovačními klenoty

Sedm klíčníků na Hradě otevřelo Korunní komoru s korunovačními klenoty

Sedm zástupců státu, katolické církve a města Prahy v katedrále svatého Víta na Pražském hradě otevřelo Korunní komoru, v níž jsou uloženy klenoty.
Aktualizováno před 1 hodinou
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

ŽIVĚ
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Washington a Peking se shodly na rámci dohody o TikToku, oznámili politici

Washington a Peking se shodly na rámci dohody o TikToku, oznámili politici

Spojené státy a Čína dosáhly dohody ohledně pokračování populární čínské platformy pro sdílení krátkých videí TikTok v USA.
před 1 hodinou
Izrael chtěl údery na Katar zmařit jednání o příměří v Pásmu Gazy, řekl emír

Izrael chtěl údery na Katar zmařit jednání o příměří v Pásmu Gazy, řekl emír

Katarský emír Tamím bin Hamad Sání a další arabští vůdci na pondělním summitu arabsko-islámských zemí v Dauhá ostře zkritizovali Izrael.
Další zprávy