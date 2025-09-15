Politická šikana: Volby mohou pro Babiše dopadnout zle, sociolog vysvětluje proč

"Když to srovnám s minulými volbami, je to úplně jiná kampaň - mítinky jsou klidnější a i samotní lídři působí vyrovnaněji," říká Vratislav Dostál. Jako příklad uvedl předvolební setkání Andreje Babiše (ANO) nebo debatu Kateřiny Konečné (Stačilo! a KSČM) a Tomia Okamury (SPD) v České televizi, jež se nesla v nečekaně umírněném duchu i přesto, že bojují o stejné voliče.
"Je vidět, že když mají politici jasně definovaného nepřítele, v tomto případě vládu Petra Fialy, nemají důvod se hádat mezi sebou," vysvětluje nebývalou souhru sociolog Martin Buchtík.
Méně mandátů, lepší výsledek?
Stabilní pozici hnutí ANO doprovází vysoká očekávání. "Cokoliv pod 30 procent pro ně musí být neúspěch," zdůrazňuje Buchtík. Současně však varuje, že i při lepším výsledku může hnutí získat méně mandátů než v minulosti, protože letos pravděpodobně propadne méně hlasů. Vnitrostranicky by taková situace mohla působit jako komplikace, i kdyby Babiš dosáhl lepšího volebního skóre.
Na vládní straně je situace složitější. Menší část voličů koalice Spolu váhá, zda vůbec přijde k urnám. "Vidíme dvě až tři procenta lidí, kteří v modelech říkají, že nepůjdou volit, ale emoce je nakonec může přivést," popisuje Buchtík.
Podle Dostála se největší dynamika odehrává mezi Piráty a Starosty - první mírně posilují, druzí ztrácejí. Vedle toho rostou i menší formace, například Motoristé, kteří se už pohybují kolem pěti procent.
Migrace je zástupný symbol
Velkou roli v kampani hrají i protestní uskupení jako SPD nebo Stačilo!, která staví na tématech migrace či odporu vůči Evropské unii. Přestože průzkumy ukazují, že voliče více zajímá ekonomika, zdravotnictví nebo školství, tato "symbolická" témata fungují jako mobilizační nástroj. "Migrace je zástupný symbol, který v lidech vyvolává pocit ohrožení a ztráty jistot," upozorňuje Buchtík.
Z dlouhodobého hlediska se česká politika podle Dostála odklání od někdejší dominance tradičních stran. "Možná stojíme na prahu druhé polistopadové republiky," zaznělo od něj v debatě. Vznik vlády složené výhradně z protestních hnutí by znamenal zásadní přeskupení sil a mohl by prověřit stabilitu demokratických institucí.
Pokud vás zajímá, proč letos působí volební kampaň tak nezvykle klidně nebo jaké scénáře se rýsují pro hnutí ANO i koalici Spolu, poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Aktuálně.cz Politická šikana.