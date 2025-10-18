Domácí

Policisté si při cvičení spletli školu. Mysleli, že vyděšení studenti jen dobře hrají

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Policisté při čtvrtečním taktickém cvičení ve Varnsdorfu na Děčínsku nechtěně vstoupili do špatné budovy školy. Cvičení se mělo konat v budově bývalé základní školy, prvosledová hlídka však omylem vstoupila do přilehlé budovy gymnázia, která nebyla součástí scénáře. Cvičení bylo zaměřené na koordinaci činností a postupů v případě útoku agresora ozbrojeného střelnou zbraní.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: JAKUB PLÍHAL

Ředitel děčínských policistů se bezprostředně po incidentu vedení školy omluvil. Událost vyhodnotí vnitřní kontrolní orgán, řekl mluvčí krajské policie Kamil Marek.

"Událost bude standardně vyhodnocena příslušným vnitřním kontrolním orgánem, který posoudí okolnosti zásahu a navrhne případná upřesnění metodiky pro další cvičení," doplnil Marek. Při taktických cvičeních se všichni zúčastnění zaměřují na odhalení všech nastalých nedostatků. "Jsou následně vyhodnoceny, abychom se jim v případě skutečného zákroku dokázali vyvarovat," dodal Marek.

Policisté podle vyjádření varnsdorfského starosty Jana Šimka (STAN) pro server Novinky.cz přítomné žáky a učitele vylekali. "Zasahující policisté si přitom mysleli, že jde o figuranty a že to dobře hrají. Až po chvíli zjistili, že něco nesedí. To už jim ale volali velitelé, že vlezli do jiné budovy," popsal sled událostí starosta. Policisté se poté podle něj přesunuli do správné budovy, kde se cvičení také odehrálo. Podle informací ČTK si na postup policie zatím nikdo z rodičů žáků nestěžoval.

Související

Portugalský dealer si spletl policisty s klienty a nabídl jim drogy, rovnou ho zatkli

Zvířata, zvíře, droga, drogy, narkomanie, příroda

Policisté o taktickém cvičení v objektu bývalé základní školy v Seifertově ulici informovali na svém webu. O incidentu se ve zprávě nezmínili. "S pomocí figurantů byla navozena situace, při níž útočník zaútočil střelnou zbraní na přítomné žáky a učitele školy a následně i proti zakročujícím policistům," uvedla tisková mluvčí Eliška Kubíčková.

Cvičení simulovalo přijetí prvotního oznámení o útoku na tísňovou linku 158 přes příjezd policistů na místo a jejich postup v samotném objektu a blízkém okolí zaměřený na zajištění bezpečnosti osob až po zadržení pachatele.

 
Mohlo by vás zajímat

"Nedělejte z nás skanzen." Pražská sídliště se vzbouřila proti Fialovi

"Nedělejte z nás skanzen." Pražská sídliště se vzbouřila proti Fialovi

Karlovarský masakr akupilou. Muž honil prodavačku mezi regály, vážně ji zranil

Karlovarský masakr akupilou. Muž honil prodavačku mezi regály, vážně ji zranil

Zemřela jedna z posledních pamětnic holokaustu Dita Krausová, bylo jí 96 let

Zemřela jedna z posledních pamětnic holokaustu Dita Krausová, bylo jí 96 let

Dělat chtějí, firmy o ně nestojí. Proč jsou padesátníci diskriminováni na trhu práce?

Dělat chtějí, firmy o ně nestojí. Proč jsou padesátníci diskriminováni na trhu práce?
domácí Aktuálně.cz Obsah policie Varnsdorf Ústecký kraj cvičení zkouška střelec omyl

Právě se děje

před 20 minutami
Sem posíláme hvězdy za miliardy? Výstavba olympijské haly je ve skluzu, NHL trne

Sem posíláme hvězdy za miliardy? Výstavba olympijské haly je ve skluzu, NHL trne

Santa Giulia Arena, která má z většiny hostit hlavní atrakci nadcházející olympiády v podobě hokejového turnaje mužů, stále nestojí.
před 24 minutami
Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína

Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína

Obhájce titulu potřetí z posledních čtyř zápasů nejvyšší soutěže ztratil body.
před 29 minutami
"Amatéři vpředu." Pohroma pro McLaren, o oba vozy přišel hned v první zatáčce

"Amatéři vpředu." Pohroma pro McLaren, o oba vozy přišel hned v první zatáčce

Úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu ovládl sprint ve Velké ceně USA vozů formule 1.
Aktualizováno před 1 hodinou
Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu si doma neporadil s nováčkem

Přenos skončil
Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu si doma neporadil s nováčkem

Sledovali jsme online utkání 12. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Zlínem.
před 1 hodinou
„Trump je sice idiot, skvěle ale pochopil jednu věc,“ říká šéfredaktor Charlie Hebdo

„Trump je sice idiot, skvěle ale pochopil jednu věc,“ říká šéfredaktor Charlie Hebdo

Šéfredaktor Charlie Hebdo přijel do Prahy na festival umění a literatury Fall! do pražského Centra současného umění Dox.
před 1 hodinou
Pes se ztratil rodině na výletě, sám nastoupil do vlaku a vrátil se jím do Brna

Pes se ztratil rodině na výletě, sám nastoupil do vlaku a vrátil se jím do Brna

Pes sám nastoupil do vlaku, a to dokonce do správného spoje a ve správném směru, a vrátil se do Brna, odkud ráno na výlet vyjížděli.
před 1 hodinou
Policisté si při cvičení spletli školu. Mysleli, že vyděšení studenti jen dobře hrají

Policisté si při cvičení spletli školu. Mysleli, že vyděšení studenti jen dobře hrají

Policisté při čtvrtečním taktickém cvičení ve Varnsdorfu na Děčínsku nechtěně vstoupili do špatné budovy školy.
Další zprávy