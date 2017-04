Mával přirozením nad obličejem opilého kamaráda, ten ho za to bodl do krku. Nejapný žert, uznal soud

před 32 minutami

Tři roky za mřížemi si má odpykat muž, který loni v létě bodl do krku svého známého. Vyprovokoval ho nemístný vtip kamaráda, který mu den před incidentem mával svým pohlavním údem před obličejem, když usnul opilý v hospodě. Nůž, který svému známému bodl do krku, zůstal vězet v ráně, do bezvědomí upadl muž až po jeho vytažení. Několikacentimetrové zranění ale nakonec nebylo nijak vážné. Podle znalce však měl napadený velké štěstí.

Liberec - Za pokus o vraždu uložil Krajský soud v Liberci jednačtyřicetiletému muži tři roky vězení. Obžalovaný Zdeněk Nusbaumer loni v baru v Mimoni bodl v opilosti nožem do krku svého třiatřicetiletého známého kvůli vtipu, kterým ho před ostatními předchozí den zesměšnil. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně i obžalovaný si ponechali lhůtu na odvolání.

Vazebně stíhanému obžalovanému hrozil výrazně přísnější trest, sazba pro tento trestný čin je od deseti do 18 let. "Šli jsme hluboko pod zákonnou sazbu, a to s ohledem na okolnosti případu. Jednalo se o nejapný hospodský žertík, který vyvrcholil bodnutím do krku," uvedla předsedkyně senátu Eva Drahotová.

Žertík byl podle ní za hranou, stejně tak reakce obžalovaného. "Nelze to řešit tímto způsobem," uvedla. Trest pod zákonnou sazbou navrhovala i státní zástupkyně, která požadovala sedm let.

Motivem k činu byla událost, která se stala v baru večer před napadením, loni 5. července. Nusbaumer v opilosti usnul na židli s hlavou zakloněnou dozadu a při tom měl otevřenou pusu. Jeho známého, Milana Netolického, to inspirovalo k hloupému žertu - vytáhl z kraťasů svůj pohlavní úd a několik vteřin s ním mával nad obličejem obžalovaného. Svého činu litoval. "On udělal chybu, ale já také," uvedl Netolický.

Denně i 18 piv

Další večer se Nusbaumerovi kvůli tomu v baru smáli. Někteří mu dokonce říkali, že mu jeho známý úd strčil do úst, i když to nebyla pravda. Obžalovaný v úterý u soudu uvedl, že ho to urazilo. Dokud ale vnímal okolí, tak to nijak neřešil. "Poslední, co si pamatuji, je, že koukám na fotbal. A pak, že ležím na chodníku a někdo mě držel," uvedl. Incident si nepamatuje.

Bylo u něj běžné, že za den vypil i 18 piv. Při útoku měl v sobě asi tři promile alkoholu. Součástí rozsudku je i nařízená ambulantní protialkoholní léčba po vykonání trestu. Svého činu dnes litoval. "Omlouvám se mu za to. Pro mě je to černá můra. Nevím, jak se to mohlo stát," uvedl.

Nadávka na rozloučenou

Podle znalců jednal zkratkovitě v afektu. Svědci uvedli, že Nusbaumer z ničeho nic vstal a s nadávkou na rozloučenou bodl nečekaně Netolického do krku kapesním nožem švýcarského typu. Nůž zůstal vězet v ráně a po vytažení napadený muž upadl do bezvědomí. Několikacentimetrové zranění ale nakonec nebylo nijak vážné.

Podle znalce z oboru lékařství Radovana Havla měl však napadený velké štěstí. "Rizikovost útoku byla extrémní, stačilo málo, aby čepel zasáhla důležité struktury," uvedl znalec. Kdyby šla podle něj rána o několik milimetrů jinak, mohly být následky fatální. "Byla náhoda, že nedošlo k usmrcení," dodal znalec.

