Podnikatel vyráběl falešné lázeňské oplatky. Boj se soudy zatím prohrává

ÚS nezjistil žádné porušení podnikatelových práv, stížnost odmítl jako neopodstatněnou, vyplývá z usnesení v databázi soudu.
Sporný výrobek nesl označení Lázeňské oplatky nebo Královské oplatky. Obalu dominovalo vyobrazení známých karlovarských památek, třeba Mlýnské kolonády a Tržní kolonády. Byly tam také vyjmenované karlovarské lázeňské prameny.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce výrobci oplatek vytkla, že obal mohl vyvolat mylný dojem o původu produktu. V roce 2017 proto zakázala oplatky uvádět na trh a nařídila stažení z provozoven.
Krajský soud v Plzni žalobu výrobce oplatek zamítl. Neuspěl ani s kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, který zdůraznil, že pokud se na obalu objeví jakýkoliv údaj evokující město Karlovy Vary, neznamená to automaticky matení spotřebitele. Záleží vždy na okolnostech. V daném případě však souhrn všech skutečností vedl správní soud k závěru, že výrobce porušoval chráněné zeměpisné označení.
"S ohledem na místní souvislosti bylo zcela reálné, že si průměrný spotřebitel vytvoří spojitost mezi místem distribuce a místem původu, k čemuž přispěly grafické prvky na obalu," stálo v rozsudku Nejvyššího správního soudu, na který odkázali také ústavní soudci.
"Nejvyšší správní soud se s námitkami stěžovatele dostatečně vypořádal, přičemž v jeho postupu Ústavní soud neshledal ústavněprávně relevantní pochybení," napsali ústavní soudci.