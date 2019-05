Nejsme slepí! Hanba Babišovi! volali studenti na demonstraci za nezávislou justici

Zhruba dvě stovky středoškolských a vysokoškolských studentů se v Praze sešly na demonstraci za nezávislou justici a za demokracii. Mladí lidé skandovali "nejsme slepí" a provolávali hanbu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Iniciátoři akce #VyjdiVen požadují demisi nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové (ANO) a také to, aby Babišova obměněná vláda znovu požádala sněmovnu o důvěru.

Demonstrující studenti si před pražské Rudolfinum přinesli transparenty s nápisy "Tady ti řepka nepokvete", "A dost" nebo "Stydím se za svého premiéra". V rukou třímali také české vlajky, přeškrtnuté podobizny Babiše i prezidenta Miloše Zemana nebo pestrobarevný transparent s namalovanou obří Benešovou nad siluetou Pražského hradu.

"Nám především vadí, že naši zvolení představitelé svými činy začínají nabírat směr, který by mohl směřovat k nějaké totalitě nebo oligarchii. My si ještě nemyslíme, že ta situace nastává, ale domníváme se, že je potřeba začít na to upozorňovat ještě dříve, než se tam dostaneme," vysvětlil důvody stávky její organizátor a student DAMU Luboš Louženský.

Na demonstraci promluvili studentští zástupci řady pražských fakult i některých středních škol. Opakovaně připomněli shromážděným chlapcům a dívkám odkaz Jana Palacha a jeho myšlenku, že člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí. Hlavní organizátor akce Luboš Louženský poděkoval hlavně přítomným středoškolákům za to, že se zajímají o politiku.

Heslem Vyjdi ven! se dnes řídili studenti stávkující proti ohrožení justice. Požadují odvolání ministrině spravedlnosti Benešové, a aby vláda znovu požádala sněmovnu o důvěru kvůli výrazným personálním změnám. K pražským školám se přidali i studenti v Brně a dalších městech. pic.twitter.com/xjbQ6zZbDe — Eliška Halaštová (@EliskaHalastova) May 16, 2019

"Vadí nám zásahy do justice a demokracie, která je tímto ohrožena," řekl student kvinty na arcibiskupském gymnáziu na otázku, proč se ke stávce se spolužáky připojil. "Asi bych se styděla, kdybych nic neudělala," vysvětlila studentka prvního ročníku katedry scénografie pražské DAMU, jaký má pro ni osobně stávka význam.

"Oligarchové rozkládají stát. Máme čekat, až si premiér udělá z justice poslušného pejska? Máme čekat, až si prezident udělá z ústavy toaleťák?" zeptal se Louženský davu, který mu odpovídal hvízdáním na píšťalky. "Je potřeba připomínat mocným, že tu jsme a že se jejich moci nebudeme bát," dodal.

Demonstranti mimo jiné žádají, aby prezident Zeman "jednal státotvorně, v zájmu své země a v zájmu občanů České republiky". Senátoři podle nich musí nadále důrazně vystupovat na obranu demokracie.

"Například obměn ministrů už je příliš mnoho, takže bychom byli rádi, kdyby vláda znova požádala o důvěru. Zároveň apelujeme na Senát, aby nadále dbal na ústavu a bránil demokracii," odpověděl Louženský na otázku, jaké konkrétní kroky ze strany představitelů státu požadují.

"A žádáme, aby Marie Benešová odstoupila, protože její jmenování a její osoba je se spravedlností pro všechny a rovností před zákonem pro všechny, tak jak je psáno v ústavě, skoro neslučitelná," dodal bez dalších podrobností.

Stávka Vyjdi ven! proběhla už v březnu minulého roku, od té doby studenti kvůli obraně justice nestávkovali, znovu až dnes. A jejich zájem opadl. Tenkrát se ke stávce připojily více než tři stovky škol, oproti tomu nyní jich bylo v celé republice čtyřicet čtyři.

"Během roku proběhlo hodně důležitých událostí, ale my už jsme od začátku říkali, že chceme vystupovat na obranu ústavy a demokracie. Spousta těch věcí byla, řekněme, politická, ale teď opět dochází k tomu, že si někdo začíná vykládat ústavu jinak jako například pan prezident, nebo ji chce porušovat tím, že se snaží být rovnější v právu, a to se nám nelíbí," vysvětlil situaci organizátor Louženský.