Pithart: "Chyba" otevřela cestu Babišovi. Listopad nebyla revoluce, Havel dělal chyby

před 1 hodinou
"Tato země nebyla zralá na nic a nejméně na nějakou ústavní revoluci," hodnotí situaci z listopadu 1989 bývalý český premiér Petr Pithart. Nebýt Václava Havla, zřejmě by nastala nekonečná hádka o to, kdo by se toho měl ujmout. "Jeho autorita v disentu byla neotřesitelná," konstatuje s tím, že velkou autoritu měl později i v Občanském fóru a nakonec i v celé společnosti.
To, co se odehrálo po 17. listopadu, podle Pitharta nebyla revoluce, ale vyjednané předání moci. "Revoluce je riskantní počin. Do revoluce jdu a nevím, jestli vyhraju. Do revoluce jdu a počítám s tím, že budou oběti. Tohle nic takového nebylo… Byla to přirozená reakce rozčilených lidí na to, že bijí jejich děti."

Za Havlovu chybu považuje host Matyáše Zrna třeba to, že se "vybodl" na domácí politiku. Když se dostal do víru zahraničních cest, projevů a přijímání delegací, my z Občanského fóra jsme se k němu tehdy kolikrát vůbec nedostali, vzpomíná.

Pithart má za to, že 23. ledna 1990, když vznikl malý zákon o politických stranách, došlo k jisté "chybičce". Tento zákon umožnil účast v červnových volbách nejen politickým stranám, ale i politickým hnutím - jako bylo třeba Občanské fórum nebo Verejnosť proti násiliu. To o více než dvacet let později tak trochu otevřelo cestu Andreji Babišovi do české politiky s jeho hnutím ANO.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:03 Jaké zásluhy Václava Havla by Petr Pithart vypíchl? Byla pro přechod k demokracii nutná "autoritativní" figura na omezené období?

05:03-10:58 Jak by charakterizoval změnu režimu v roce 1989, pokud nešlo o revoluci? Rozhodl Václav Havel sám, že vedením Občanského fóra bude pověřen právě Petr Pithart?

10:58 - 20:11 Jak to, že Václav Klaus přesvědčil veřejnost pro politické strany?Kdy se Václav Havel smířil s klasickým stranickým systémem? 

20:11-23:57 Otevřela chyba z 23. ledna 1990 cestu pozdějším hnutím typu ANO? Kdo prosadil formulaci "strany Národní fronty" do zákona? 

23:57-33:08 Kterých chyb se podle Petra Pitharta Václav Havel dopustil?

33:08-38:02 Byl Havel ochotný vzdělávat se v oblastech, kterým nerozuměl? A nezaspal v případě Slovenska? Byla první výzva k omluvě sudetským Němcům nepromyšlený krok?

38:02-43:01 Jak hodnotí Petr Pithart Havlovu amnestii a její dopady? Jak Havel snášel pozornost davů a roli ikony?

 
