Kellner bohatne na bitcoinu, vy můžete také, láká reklama na Facebooku. Je to podvod

Nejbohatší Čech a miliardář Petr Kellner pohádkově rozšiřuje své už tak velké bohatství díky aplikaci, která pomáhá investovat do kryptoměn. Alespoň to tvrdí podvodná reklama, která se šíří na Facebooku a využívá Kellnerovu tvář i jeho údajné výroky. Podnikatel se už od reklamy prostřednictvím své finanční skupiny PPF distancoval a Čechy varuje, ať na podvodných webech nevyplňují žádné údaje.

Takhle vypadá úvod podvodného článku, který se šíří po Facebooku a snaží se důvěřivé Čechy přesvědčit, aby stejně jako Petr Kellner pomocí aplikace investovali do kryptoměn. | Foto: Aktuálně.cz

Celému podvodnému webu, který je psán srozumitelnou češtinou s minimem překlepů, vévodí Kellnerova fotografie a příběh o údajné konspiraci českých bank a České televize. Tvrdí totiž, že se nejbohatší Čech pokoušel v pořadu Interview ČT24 své spoluobčany seznámit s revoluční "mezerou v zákoně", která z kohokoliv udělá do měsíce milionáře.

Kellner údajně lákal na novou investiční platformu pro kryptoměny a přímo ve studiu divákům ukázal výpis ze svého osobního účtu. Ten měl dokázat, že miliardáři chodí z platformy každý týden milionové částky. Česká televize však podle webu rozhovor ukončila dříve, než mohl Kellner sdělit více podrobností, a Česká národní banka okamžitě přispěchala s žádostí o stažení rozhovoru.

Problém je, že žádné takové interview Česká televize nikdy neodvysílala a Petr Kellner zmíněnou platformu nepoužívá. Jde jen o snahu nadnárodní organizované skupiny vylákat podvodem z důvěřivých Čechů nemalé peníze. Aby totiž člověk mohl tuto "zázračnou" metodu zbohatnutí využít, musí platformě poskytnout základní vklad ve výši 250 eur, tedy téměř 6500 korun.

"Skupina PPF se ve spolupráci s Facebookem snaží o odstranění reklam parazitujících na jméně jejího akcionáře, a podvodně lákajících na rychlé zisky. Jde ovšem o organizovanou skupinu zneužívající profily řady osobností po celém světě," uvedla PPF na svém Twitteru. Dále všechny Čechy varuje, aby na podobných webech nevyplňovali své osobní či platební údaje, a vyzývá je, aby na Facebooku reklamu nahlásili jako závadnou.

Naivní nesmysl, nebo přesvědčivý trik?

Může se zdát, že jde o poměrně chabý pokus, jak z Čechů vylákat peníze, ale s výjimkou za vlasy přitaženého příběhu o interview v České televizi se článek snaží působit co nejpřesvědčivěji. Zejména v důvěřivějších jedincích tak může vytvořit zdání, že jde pouze o zpravodajský text, který o celé situaci informuje.

Autor textu dokonce tvrdí, že se přímo s Kellnerem spojil s žádostí o další komentář. Článek je tak protkaný falešnými výroky nejbohatšího Čecha.

"Jsem rád, že jsem to zkusil, protože tohle byly největší a nejsnazší peníze, jaké jsem kdy vydělal. Hovořím o desítkách tisíc eur denně pomocí autopilota. Je to skutečně nejrychlejší způsob, jak právě nyní vydělat velký balík. A nebude dlouho trvat, než se o tom dozví více a více lidí. Nebo než to banky nadobro uzavřou," měl například uvést Kellner.

Netřeba dodávat, že skupina PPF vylučuje, že by kdy k takové konverzaci došlo. Článek ostatně operuje i s dalšími slavnými jmény, tvrdí například, že investiční platformu založili a využívají například Elon Musk či Bill Gates.

Věrohodnosti má celému podvodu dodat i tvrzení, že redaktoři dotčeného serveru investiční platformu vyzkoušeli, aby ověřili, že skutečně nejde o podvod, a zaznamenali stejné úspěchy jako Kellner. Dále pak podrobně popisují, jak každý den vydělávají 700 až 1500 eur a nabízejí návod, jak se k platformě připojit.

Stejně má na čtenáře působit i zmanipulovaná diskuse pod článkem, kde se o své, bez výjimky pozitivní, zkušenosti s platformou dělí desítky falešných profilů. Článek také nabízí příběhy lidí, kteří už díky ní pohádkově zbohatli. Jakýsi Matouš Čížek například tvrdí, že za zisky z aplikace koupil svému bratrovi vysněné Ferrari 488.

Obchodování s kryptoměnami přitom může skutečně vést ke značnému zisku, ale většina odborníků upozorňuje, že jde o velmi nestálý segment náchylný k hlubokým a náhlým propadům. I pro zkušené investory tak představuje spíše gambling než jakkoliv bezpečnou investici. A případní zájemci o podobný finanční risk by rozhodně neměli využívat pochybné aplikace podobné těm, na které článek odkazuje.

Od klamavé reklamy se kromě PPF už distancovaly i Česká televize a Česká národní banka, které jsou v článku zmíněny. PPF se nyní snaží docílit zejména stažení reklamy ze sociálních sítí. "Podnikáme také právní kroky proti subjektům, které tyto podvodné stránky provozují," uzavírá finanční skupina nejbohatšího Čecha.

Terčem ostatně nejsou jen čeští uživatelé sociálních sítí. Podobným způsobem láká tato skupina i uživatele z jiných států. Stejně jako v Česku k tomu využívá zahraniční instituce a známé osobnosti. Zneužila tak například údajná vyjádření populárního britského moderátora Jeremyho Clarksona, který se proslavil zejména v pořadu Top Gear.